Alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos y otras provincias: ráfagas e intensas lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este viernes por la tarde el aviso de alerta por tormentas que había emitido para Entre Ríos y otras trece provincias del país. Según el informe oficial, los fenómenos alcanzarían su mayor magnitud durante la jornada del sábado, con condiciones que podrían generar daños y provocar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, indicó que al menos catorce provincias se verán afectadas por eventos meteorológicos de consideración. El aviso incluye a todo el territorio de Entre Ríos, además de San Luis, Mendoza, Córdoba, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, y sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, y Salta.

De acuerdo al reporte, las tormentas se desarrollarán con distinta intensidad según la región, por lo que el SMN dispuso alertas de nivel amarillo y naranja para Entre Ríos, principalmente durante la mañana del sábado.

Alerta amarilla en el sur entrerriano

En el caso de la alerta amarilla por tormentas para la madrugada, mañana y tarde del sábado, el aviso alcanza a los departamentos entrerrianos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. Para estas zonas, el SMN advirtió que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Según detalló el informe, estos fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento de alrededor de 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 20 y 60 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

Alerta naranja en el centro y norte de Entre Ríos

En tanto, la alerta naranja por tormentas fue emitido para la mañana del sábado e incluye a los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. En estas zonas, el organismo nacional anticipó condiciones meteorológicas más severas.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el SMN.

Estas tormentas podrían estar acompañadas por “intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”, señaló.

Para los departamentos bajo alerta naranja, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 60 y 120 milímetros, con chances de superar esos montos en forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

Ante este escenario, desde el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y extremar las precauciones al circular por rutas y calles.

El pronóstico del tiempo

El sábado se presentará con lluvias y tormentas aisladas de rápido desplazamiento desde la madrugada. Comenzaría a estabilizarse lentamente hacia la noche. Las temperaturas tendrán máximas 29ºC y mínimas de 22ºC.

El domingo 28, una vez que el viento rote del sudoeste al norte, nuevamente volverá a producirse una moderación de las temperaturas, en una jornada con previsión de cielo algo o parcialmente nublado y máximas que no superaran los 26 grados.