Calor, tormentas y luego llegaría el alivio : cómo estará el último fin de semana del año

Para este viernes, en la antesala de fin de semana, las temperaturas seguirán siendo elevadas en gran parte del área central país. En Entre Ríos la máxima será de 32ºC y la mínima de 20 grados. El cielo estará con algunas nubes y el aire cálido-tropical continuará presentando un escenario climático donde el calor será el protagonista.

Inestable

Alerta por tormentas en el último fin de semana del 2025

El sábado 27 llegará otro débil frente frío que dejaría algunas lluvias y tormentas aisladas de rápido desplazamiento desde la madrugada.. Comenzaría a estabilizarse lentamente hacia la noche. Las temperaturas ese dia tendrán de máximas 29ºC y mínimas de 22ºC

Alertas

Se prevé que las tormentas se desarrollarán con distinta intensidad según la región, por lo que el SMN dispuso alertas de nivel amarillo y naranja para Entre Ríos, principalmente durante la madrugada y la mañana del sábado.

Alerta amarilla en el sur entrerriano

En el caso del alerta amarilla por tormentas, el aviso alcanza a los departamentos entrerrianos de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. Para estas zonas, el SMN advirtió que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Según detalló el informe, estos fenómenos estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento de alrededor de 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 20 y 60 milímetros, con la posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

Alerta por tormentas

Alerta naranja en el centro y norte de Entre Ríos

En tanto, el alerta naranja por tormentas fue emitido para los departamentos de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. En estas zonas, el organismo nacional anticipó condiciones meteorológicas más severas.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, indicó el SMN.

Estas tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos.

Para los departamentos bajo alerta naranja, se estimaron valores de precipitación acumulada de entre 60 y 120 milímetros, con chances de superar esos montos en forma puntual, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas y rurales.

El domingo comenzará a estabilizarse

Domingo 28

El domingo 28, una vez que el viento rote del sudoeste al norte, nuevamente volverá a producirse una moderación de las temperaturas, en una jornada con previsión de cielo algo o parcialmente nublado y máximas que no superaran los 26 grados.