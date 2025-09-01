 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Alerta

Alarmantes casos de femicidios en el país: “En tiempos de crisis, la violencia se recrudece aún más”, expresó activista

Un femicidio ocurre cada 36 horas en Argentina en lo que va del año, lo que según Violeta González, del MST, “son datos muy preocupantes”. El análisis en diálogo con Elonce.

1 de Septiembre de 2025
Imagen de una marcha del Ni Una Menos.
Imagen de una marcha del Ni Una Menos. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Según el informe del Observatorio “Ahora que sí nos ven”, en Argentina ocurre un femicidio cada 36 horas en lo que va del presente del año. Son cifras sumamente alarmantes que preocupan a varios sectores, como lo es el MST.

 

 

Violeta González, integrante del organismo mencionado, fue la encargada de hablar al respecto con Elonce: “Son datos muy preocupantes. La militancia feminista y disidente siempre está en alerta porque también han aumentado los casos de crímenes de odio y agresiones contra las diversidades sexuales. Nosotros continuamos denunciando el desmantelamiento que están haciendo sobre las políticas de género”.

 

“Este año se cumplieron los 10 años del Ni Una Menos, que nos permitió poner en agenda los casos de femicidios, que es el último eslabón de la cadena de la violencia, sino poder visibilizar todas las mujeres como las disidencias. Hoy nos encontramos con estos números que no nos sorprenden porque, si tenemos en cuenta las políticas que está llevando a cabo el Gobierno nacional, es de esperarse que esto suceda. No hay políticas para prevenir o erradicar la violencia siendo que tenemos muchísimas leyes que hemos conquistado, pero hoy en día el Gobierno ha decidido ponernos como enemigos número uno desde antes de asumir con esta batalla ideológica que quieren dar”, apreció la joven.

 

Violeta Gonz&aacute;lez, integrante del MST. Foto: Elonce.
Violeta González, integrante del MST. Foto: Elonce.

 

“Tuvimos algunas reuniones con autoridades para pedir un relevamiento acerca de qué políticas se iban a implementar a partir de esta gestión. La realidad es que nos encontramos con funcionarias que tenían muy pocas perspectivas de género, es decir, no había un plan integral ni una profundización de lo que ya se venía sosteniendo, sino todo lo contrario. En la Justicia pasa exactamente lo mismo”, remarcó.

 

También hizo énfasis en el desmantelamiento a las políticas referidas a la Educación Sexual Integral (ESI), quién según González “no se aplica en las escuelas, tiene una función de prevenir los abusos. Antes de eso, hay violencia simbólica, económica, física. Hay un montón de andamiaje patriarcal que sistemáticamente empujan a las mujeres a la violencia. En tiempos de crisis, la violencia se recrudece aún más”.

 

En consonancia, remarcó qué pasos se necesitan seguir: “Se necesitan políticas reales y voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir las leyes que hemos conquistado porque si no terminan siendo letra muerta”.

 

Se registró un femicidio cada 36 horas en Argentina en lo que va del año

Temas:

Femicidio Argentina datos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso