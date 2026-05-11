Agencieros rechazaron el cambio obligatorio de cartelería en tómbolas oficiales por sus altos costos

REDACCIÓN ELONCE
Agencieros de Paraná y otras localidades entrerrianas cuestionaron una resolución de IAFAS que exige reemplazar cartelería de las tómbolas oficiales. Aseguraron a Elonce que el gasto supera los tres millones de pesos y advirtieron sobre la caída de ventas en el sector.
Agencieros de Paraná y de distintas localidades de Entre Ríos se autoconvocaron frente a la sede central de Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), ubicada sobre calle 25 de Mayo, para manifestar su rechazo a una resolución que obliga a reemplazar la cartelería de las tómbolas oficiales. Los trabajadores aseguraron que no están en condiciones económicas de afrontar el gasto y pidieron rever la medida.
Durante la protesta, Claudia Diez y Fernando Farinó, representantes del sector, explicaron a Elonce que el nuevo cartel exigido por el organismo tendría un costo de aproximadamente 2,5 millones de pesos al contado y más de 3 millones financiado. “Hay agencieros que ni siquiera llegan a tener un millón de pesos de comisión. Si a eso le descontamos alquiler, servicios y ahora 300 mil pesos de cuota del cartel, no estamos en condiciones de asumir estos gastos”, señaló Diez.
Los agencieros afirmaron que la resolución establece plazos obligatorios y que algunos trabajadores ya comenzaron a recibir intimaciones para responder encuestas vinculadas al reemplazo de la cartelería. Según denunciaron, en caso de no responder, el costo comenzaría a descontarse automáticamente desde junio.
“Las ventas cayeron hasta un 50%”
Farinó sostuvo que el sector atraviesa una fuerte caída de ingresos producto de la situación económica y el crecimiento de los juegos online. “Las ventas rondan entre un 40 y un 50% menos en comparación con el último año”, aseguró.
Además, cuestionó que el nuevo sistema de cartelería deba realizarse únicamente con un proveedor de otra provincia. “No es momento para implementar este reemplazo de cartería, por más que se explique estuvo diseñado desde hace un tiempo atrás. Además, la empresa es de Santa Fe y no hay posibilidad de elegir otro proveedor”, manifestó el agenciero.
Los trabajadores remarcaron que no se niegan a cumplir las disposiciones del organismo provincial, pero pidieron una revisión de la medida teniendo en cuenta la realidad económica que atraviesan las agencias de tómbola. "El IAFAS impone y nosotros tenemos que responder", apuntó Farinó a Elonce.
Presentaron firmas de toda la provincia
Durante la concentración, los representantes del sector entregaron alrededor de 250 firmas de agencieros de distintas localidades entrerrianas en respaldo al reclamo. Según explicaron, el apoyo se reunió en pocos días mediante grupos de WhatsApp y contactos entre trabajadores de toda la provincia.
“Muchos recién se enteraron del verdadero costo del cambio de cartelería y pensaban que era una modificación menor. Cuando vieron los valores y los plazos, comenzaron a sumarse al reclamo”, expresaron.
Los agencieros insistieron en que el contexto económico actual afecta seriamente la actividad y solicitaron que IAFAS suspenda o reconsidere la implementación obligatoria de la nueva cartelería en las tómbolas oficiales.