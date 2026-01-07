Advierten por repunte de coqueluche en el país: nueve muertes y más de 1.000 casos en 2025

Las autoridades sanitarias argentinas advirtieron sobre un significativo repunte de casos de coqueluche durante 2025, con cifras que superaron ampliamente las registradas el año anterior. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N°789, se confirmaron 1.055 casos de tos convulsa sobre un total de 6.481 notificaciones bajo sospecha, además de nueve muertes asociadas a la enfermedad.

La coqueluche, también conocida como tos ferina, es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y prevenible por vacunación. Su impacto es especialmente grave en lactantes y niños pequeños, donde se registran los mayores niveles de morbilidad y mortalidad.

El informe oficial indica que, tras un descenso en 2024, la curva epidemiológica volvió a invertirse y alcanzó en 2025 una tasa de notificación de 13,65 casos cada 100.000 habitantes. Si bien el pico histórico se había registrado en 2019, el aumento sostenido desde 2023 culminó en un nuevo y preocupante ascenso el año pasado.

Repunte de casos de coqueluche durante 2025

Los casos se concentraron principalmente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego, con presencia de la enfermedad en 22 jurisdicciones. La mayor afectación se observó en la Región Centro, mientras que Tierra del Fuego presentó una situación crítica, con una incidencia acumulada de 67,72 casos cada 100.000 habitantes, más de 21 veces superior a la registrada en la Ciudad de Buenos Aires.

La población infantil fue la más impactada: el 34,3% de los casos confirmados correspondieron a menores de un año y la mayor incidencia se registró en el grupo de 0 a 5 años. De las nueve muertes reportadas, seis ocurrieron en bebés menores de seis meses, una entre los 6 y 11 meses y dos entre los 12 y 23 meses, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de los más pequeños.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación publicó en diciembre de 2025 la “Guía de vigilancia, prevención y control de coqueluche”, que refuerza la importancia de la vacunación como principal herramienta de prevención. El documento se enmarca en un contexto de aumento global y regional de casos, agravado por el descenso sostenido de las coberturas vacunales.

En la misma línea, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica en junio de 2025, tras reportarse más de 43.000 casos en las Américas durante 2024, atribuidos en gran parte al impacto de la pandemia de COVID-19 en los esquemas de inmunización.

Las autoridades sanitarias reiteraron la necesidad de completar los calendarios de vacunación y remarcaron que la inmunización es la estrategia más eficaz y costo-efectiva para proteger a los lactantes, quienes aún no cuentan con el esquema primario completo