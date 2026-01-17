Adolescentes y jóvenes esperan el show de La Joaqui y DJ Alan Gómez en la Fiesta de la Playa de Río

REDACCIÓN ELONCE
Poco a poco el Predio Multieventos de La Histórica se llena de fanáticos que bailarán al ritmo del RKT en la cuarta noche de celebración. Un grupo de niños dialogó con Elonce mientras terminaba un cartel dedicado a la artista y aseguraron: "Somos muy fans".
En la cuarta noche de la edición 37 de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, en Concepción del Uruguay, Elonce dialogó con los fanáticos de La Joaqui y DJ Alan Gómez, artistas principales de la jornada. Los artistas harán bailar al público al ritmo de "Butakera"; "Amanecemos"; "San turrona"; "Muñecas" y "M.A", además de remix y enganchados del dj.
Las noches de la Fiesta Nacional de la Playa de Río se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
En este sentido, un grupo de cuatro niños uruguayenses, primos y amigos entre sí, preparó un cartel para La Joaqui con la frase “Joaqui, ¿nos saludás? Somos Marti, Male, Pachi. Te queremos”.
“Somos muy fans”, sostuvieron entusiasmados.
Ante la pregunta sobre una posible subida al escenario con la cantante, los niños respondieron con un reiterado y eufórico “sí”.
“De la ciudad me encanta todo, es re linda, es hermosa. Nos gustan las playas”, precisaron ante Elonce. Sobre una recomendación acerca de qué lugares visitar en La Histórica, los chicos respondieron “las playas y las termas”.
Otra mujer, fanática de Subsyste-M, banda telonera dedicada al reggae, destacó que la Fiesta “está hermosa” y que todo es “espectacular”. “En Concepción recomiendo visitar las playas. También tiene mucha historia, el Colegio, la Basílica. Recomiendo la ciudad en general”, señaló.
“Estoy esperando a Alan Gómez, me gustan sus temas. Somos de Concepción y vinimos con amigos. La fiesta viene bien”, destacó una joven.
Una pareja oriunda de Bovril y Alcaraz llegó a la Fiesta de la Playa para disfrutar la cuarta noche. “Es la primera vez que vengo”, señaló el hombre y agregó que su novia “vino en otras oportunidades”.
“Lindo, muy lindo el ambiente, familiar, tranqui pero lindo. Me gustó el predio, no sabía que iba a ser tan lindo. Cuando entré y vi la organización me gustó. Compré la cerveza más fría del lugar, los chicos muy buena onda y la bebida económica”, detalló el hombre.
“Vine a hacerle el aguante a La Joaqui, le metemos onda”, dijo la mujer.
“Venimos seguido a la ciudad a hacer deporte”, contaron y agregaron que visitaron los stands de los artesanos presentes en la fiesta.
Dos jóvenes oriundos de Concepción del Uruguay relataron que es la primera noche de la edición 2026 de la Fiesta a la que asisten. “Muy lindo todo. Vinimos a ver a La Joaqui y a Alan Gomez”, dijeron.
Recomendaron además visitar la Isla del Puerto y Cambacuá, una isla frente al primer balneario municipal.