Bono para empleadas domésticas: así serán las nuevas escalas en enero

En enero de 2026, las empleadas domésticas comenzaron a cobrar salarios actualizados y un bono no remunerativo que se paga por tercer mes consecutivo. La medida fue confirmada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), el organismo que fija las escalas del sector. El beneficio también había sido liquidado en noviembre y diciembre de 2025, y se encuentra previsto dentro del esquema transitorio de recomposición.

Montos del bono y criterios de pago

El bono se otorga según la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes cumplen más de 16 horas, el adicional es de $14.000 mensuales; para quienes desempeñan entre 12 y 16 horas, el monto se fija en $9.000; mientras que para quienes trabajan menos de 12 horas, el adicional asciende a $6.000. El pago es no remunerativo, por lo que no genera aportes jubilatorios, pero debe liquidarse junto con el salario mensual correspondiente.

En paralelo, se aplicó una actualización de las escalas por categoría y modalidad de contratación. En el caso de supervisores, los salarios mínimos alcanzan $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 sin retiro, con haberes mensuales que superan los $485.961 y $539.711 respectivamente. Las tareas específicas, como cocina u oficios especializados, quedaron en valores cercanos a $3.696,15 la hora con retiro y $4.039,45 sin retiro, con sueldos mensuales superiores a los $452.478.

Empleada doméstica.

Adicionales y contexto sectorial

El esquema vigente también contempla adicionales. Desde septiembre de 2021 rige un extra por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año completo trabajado. Además, para las zonas consideradas desfavorables (como la Patagonia y el Partido de Patagones) se aplica un plus del 30% sobre los salarios mínimos.

Las empleadas domésticas que ejercen distintas funciones deben percibir el valor correspondiente a la categoría de mayor jerarquía. La CNTCP está integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, y funciona como instancia paritaria del sector.