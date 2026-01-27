El INCAA actualizará la calificación de películas con nuevos criterios etarios

Un decreto publicado en el Boletín Oficial aprobó la nueva reglamentación de la Ley 23.052, modernizó el sistema de clasificación de películas y habilitó la homologación de calificaciones extranjeras.
El Gobierno nacional aprobó una nueva reglamentación del sistema de calificación de películas cinematográficas y otorgó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la competencia exclusiva para clasificar los contenidos, con criterios actualizados y acordes a los estándares internacionales.
La medida fue oficializada a través del Decreto 50/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei. La norma deroga el Decreto 828 de 1984, vigente desde hace más de cuatro décadas, y establece un nuevo marco para determinar la aptitud de las películas para menores de edad y para informar al público adulto sobre sus contenidos.
Según se indicó en los considerandos, las categorías y criterios del sistema anterior habían quedado desactualizados frente a los cambios culturales, sociales y tecnológicos en la producción y el consumo audiovisual. En ese sentido, se remarcó la necesidad de adecuar la clasificación al principio de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes y a los estándares internacionales vigentes.
Nuevo rol del INCAA
Con la nueva reglamentación, el INCAA —ente público no estatal bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación— quedó a cargo de manera exclusiva del proceso de calificación de películas. De este modo, dejó de intervenir la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, que fue considerada poco eficiente para responder con agilidad a las dinámicas actuales del sector.
No obstante, el decreto estableció que el Instituto deberá garantizar la participación de los organismos del Estado vinculados a cultura, educación y protección de la niñez, con el objetivo de preservar la pluralidad de enfoques prevista en la Ley 23.052.
Desde el Ejecutivo se sostuvo que esta centralización permitirá mayor coherencia, especialización y eficiencia administrativa, además de reducir demoras que impactaban negativamente en la distribución y exhibición de películas en el país.
Las nuevas calificaciones
La calificación de las obras audiovisuales deberá encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:
🎥Audiencia General (G): Contenido general, adecuado para personas de todas las edades.
🎥Supervisión parental sugerida (SP): Contenido general, adecuado para personas de todas las edades, no obstante, se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas, dado que ciertos contenidos pueden no ser apropiados para niños pequeños.
🎥Restringida para menores de 13 años (R-13): Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de uno de sus padres y/o tutores.
🎥Restringida para menores de 17 años (R-17): Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de uno de sus padres y/o tutores.
🎥Solo apta para mayores de 18 años, de exhibición condicionada (C): Contenido destinado únicamente a un público mayor de edad. De exhibición exclusivamente condicionada.
El INCAA podrá complementar las categorías con leyendas que incluyan advertencias o recomendaciones adicionales relativas al contenido de la obra cuando así lo estime pertinente.
Los menores de edad podrán presenciar, en compañía de alguno de sus padres o tutores, cualquiera de las exhibiciones cinematográficas con excepción de aquellas clasificadas como “De exhibición condicionada (C)”, cuya asistencia estará restringida exclusivamente a personas mayores de 18 años.
Homologación de calificaciones extranjeras
Otro de los cambios relevantes introducidos por el decreto es la posibilidad de homologar las calificaciones otorgadas en el país de origen de las películas extranjeras, siempre que no existan razones de orden público que justifiquen una revisión. El INCAA conservará la facultad de modificar esas calificaciones cuando lo considere necesario.
La decisión se fundamentó en datos oficiales que muestran una fuerte presencia de producciones extranjeras —principalmente estadounidenses— en las salas argentinas. De acuerdo con informes del propio Instituto, más del 65% de las copias estrenadas en el país durante 2024 fueron de origen estadounidense, una tendencia que se mantiene desde hace al menos cinco años.
Finalmente, el decreto estableció edades de referencia claras para cada categoría de calificación, con el objetivo de brindar mayor información al público y facilitar la homologación automática de clasificaciones internacionales.
La nueva reglamentación entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Boletín Oficial. Elonce.com