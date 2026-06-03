Aclararon el origen del “Pie de momia” tras el comunicado de la Policía Federal

El Pie de momia volvió a quedar en el centro de la escena luego del comunicado emitido por la Policía Federal Argentina (PFA), que informó la recuperación y restitución a Perú de bienes culturales considerados de relevancia arqueológica. Tras la difusión oficial, Andrea Pérez Simondini realizó una extensa aclaración sobre el origen de la pieza exhibida durante años en el Museo del Ovni de Victoria y el recorrido judicial que atravesó el caso.

La controversia surgió luego de que la fuerza federal informara que, en el marco de una investigación contra el tráfico ilícito de bienes culturales, se secuestraron en Entre Ríos dieciséis piezas de alfarería peruana y un elemento identificado como “Pie de momia”. Según la PFA, el objeto se encontraba exhibido sin registro ni permisos de tenencia, situación que derivó en actuaciones judiciales en el Juzgado Federal de Victoria.

El procedimiento se desarrolló a partir de alertas emitidas por el Ministerio de Cultura de Perú, canalizadas a través de organismos especializados en la protección del patrimonio cultural y una denuncia recibida mediante la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

La historia detrás de la pieza

Frente a esa situación, Pérez Simondini explicó a Elonce que el denominado “Pie de momia” llegó a la Argentina hace cuatro décadas, cuando su padre concluyó un contrato laboral con la empresa Petroperú en la localidad de Talara.

Según relató, la historia se remonta a un hallazgo arqueológico ocurrido en la zona costera de Paracas, al sur de Lima. Allí, durante excavaciones realizadas por especialistas, fue descubierto un ánfora que contenía restos humanos. De acuerdo con la versión aportada por Pérez Simondini, durante las tareas de extracción el cuerpo se desarmó y una de las extremidades quedó abandonada en el lugar.

La pieza fue recogida posteriormente por una mujer que residía en la zona y trasladada a Talara con la intención de entregarla a las autoridades competentes. Sin embargo, ante distintas circunstancias y creencias populares, finalmente decidió descartarla.

Fue en ese contexto cuando intervino el padre de Andrea Pérez Simondini, quien decidió rescatar el elemento e iniciar gestiones para ponerlo a disposición de organismos oficiales.

Intentos de entrega y llegada a Argentina

La titular del Museo del Ovni sostuvo que su padre realizó diversos intentos para entregar la pieza a las autoridades peruanas, aunque aseguró que no obtuvo respuestas favorables.

Al finalizar su actividad laboral en Perú, parte de la familia regresó a Argentina. Entre los bienes trasladados se encontraba el “Pie de momia” junto a varias piezas conocidas como huacos, que, según explicó a Elonce, habían sido adquiridas legalmente en mercados locales de Talara donde también se comercializaban productos de uso cotidiano.

Pérez Simondini indicó que, una vez en Argentina, la aparición de la pieza generó nuevas consultas ante distintas instituciones. Afirmó que incluso se evaluó su donación a museos y organismos especializados, aunque tampoco prosperaron esas alternativas.

En ese marco, señaló que el elemento fue puesto a disposición de la Embajada de Perú en Argentina. Según detalló, las comunicaciones mantenidas con autoridades diplomáticas fueron registradas y posteriormente incorporadas al expediente judicial como material probatorio.

El proceso judicial y los sobreseimientos

La referente del Museo del Ovni explicó que esas actuaciones permitieron acreditar la voluntad de colaboración y fueron consideradas por la Justicia durante el desarrollo de la causa.

Como resultado, indicó que fue sobreseída en dos de las tres acusaciones que enfrentaba dentro de una investigación vinculada a presuntas infracciones relacionadas con contrabando y tenencia de bienes culturales.

Respecto de la restante imputación, explicó a Elonce que se acordó una probation vinculada a la exhibición de piezas arqueológicas. Según manifestó, la decisión buscó evitar mayores gastos judiciales y contribuir a generar conciencia sobre la importancia de registrar y declarar correctamente los bienes considerados patrimonio histórico o arqueológico.

“Finalmente y ante las declaraciones y pruebas aportadas, terminé siendo sobreseída en dos de las tres causas dentro de la figura de contrabando y otros y acordamos una probation, por exhibición de piezas arqueológicas”, expresó.

Qué ocurrirá con las piezas secuestradas

Pérez Simondini también se refirió al destino que tendrán los elementos involucrados en el expediente. Según afirmó, las piezas conocidas como huacos regresarían al Museo del Ovni debido a que las pericias determinaron que no poseen valor arqueológico ni patrimonial.

En cuanto al denominado “Pie de momia”, señaló que debería ser restituido a Perú, aunque manifestó su deseo de que las autoridades de ese país informen oficialmente cuál será el destino definitivo del elemento.

La investigadora sostuvo que solicitaron garantías para que la pieza sea incorporada a una institución museística y no permanezca almacenada en dependencias administrativas.

Finalmente, planteó un pedido particular al gobierno peruano: que se reconozca la actuación de su padre por haber recuperado y preservado una pieza que, según su versión, había sido descartada y abandonada. De esa manera, buscó aportar contexto a un caso que volvió a tomar estado público tras la difusión del comunicado oficial de la Policía Federal Argentina sobre la restitución de bienes culturales al país vecino.