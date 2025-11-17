Accidentes de tránsito en Entre Ríos: cuáles son las causas más comunes y cómo evitarlos

En el marco de un análisis profundo sobre los accidentes de tránsito, el licenciado Gonzalo Leiva, experto en seguridad vial, brindó detalles sobre las principales causas de los siniestros viales que ocurren a diario en las rutas y calles del país.

Según el profesional, las causas más frecuentes de los accidentes están asociadas a "malas decisiones" por parte de los conductores y usuarios de la vía pública. Leiva destacó que en su mayoría los siniestros se deben a un incumplimiento de las normas de tránsito, muchas veces impulsado por distracciones al volante.

"Las malas decisiones están relacionadas con el incumplimiento de normas, y muchas veces esas malas decisiones están motivadas por distracciones", explicó Leiva a Elonce. El uso del teléfono celular mientras se conduce es una de las distracciones más peligrosas que genera accidentes. "Cuando uno está haciendo una actividad tan importante, que requiere tanta atención como manejar, y se distrae con otra cosa, es muy propenso a cometer errores y esos errores pueden derivar en accidentes fatales", afirmó.

Foto: Elonce.

El licenciado también subrayó que no solo los conductores son responsables de las distracciones. "Los peatones muchas veces cruzan las calles sin mirar porque están distraídos. El abrir las puertas de los vehículos sin mirar también es una causa frecuente de accidentes", agregó. Además, mencionó que otros factores determinantes son los adelantamientos indebidos y el exceso de velocidad, los cuales aumentan significativamente el riesgo de siniestros viales.

Recomendaciones para la época de fiestas y vacaciones

Foto: Elonce.

A medida que se acercan las festividades de fin de año y el período vacacional de verano, Leiva destacó la importancia de tomar precauciones adicionales para evitar accidentes. "El consumo de alcohol es uno de los factores más peligrosos en estas épocas", comentó el licenciado. De acuerdo con su experiencia, durante las fiestas aumenta considerablemente la cantidad de siniestros graves debido a la combinación de alcohol y conducción. "Lo primero es tomar conciencia de que si tomamos, no podemos conducir", advirtió.

El experto también recomendó a los conductores que se preparen adecuadamente para los viajes largos. "Es importante salir con tiempo, preparar el auto, revisar los frenos, las cubiertas, las luces, todo lo relacionado con la seguridad del vehículo", señaló. Además, enfatizó la necesidad de programar bien el itinerario y evitar la presión de llegar rápido. "Uno cuando se va de vacaciones no tiene que andar corriendo ni haciendo maniobras peligrosas, tiene que disfrutar del viaje", afirmó.

Durante el trayecto, Leiva recordó que es fundamental descansar cada dos horas, especialmente en viajes largos, y si es posible, alternar la conducción entre dos personas. "Salir descansado y tomar paradas es vital para evitar la fatiga", explicó. También insistió en la importancia de respetar las normas de tránsito, como los límites de velocidad, y recordó la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo, en particular para los menores de 10 años, quienes deben viajar siempre en los asientos traseros con el cinturón bien colocado.

Foto: Elonce.

La seguridad en las motocicletas y la conciencia vial

Foto: Elonce.

Otro tema que abordó el Licenciado Leiva fue la creciente cantidad de accidentes involucrando motocicletas. Con la proliferación de plataformas de delivery y el uso intensivo de motos, los siniestros con motociclistas han aumentado notablemente. "Lamentablemente, el tema de la necesidad de muchas personas por trabajar les hace perder de vista que uno debe cuidarse", señaló Leiva. Explicó que los motociclistas suelen estar distraídos mirando sus dispositivos móviles mientras conducen, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

"Es muy común ver motociclistas que cruzan semáforos en rojo, o que circulan entre los autos sin tomar las precauciones necesarias", mencionó. El experto también destacó que los motociclistas a menudo subestiman el riesgo de conducir sin protección adecuada. "La gente no entiende el riesgo real de conducir una moto sin casco o sin el equipo adecuado", dijo, señalando que las consecuencias pueden ser fatales debido a la falta de protección en accidentes.

Foto: Elonce.

En relación con los accidentes recientes que involucraron a motocicletas, Leiva hizo referencia a un trágico suceso en el que una familia viajaba en una moto con una bebé de 9 meses. "El tema de llevar criaturas en moto es lamentable. Las criaturas tienen un cuerpo mucho más frágil que el de un adulto, y cualquier accidente puede ser fatal para ellos", expresó. Para el Licenciado, no tiene sentido exponer a un niño al riesgo de un siniestro vial. "Es sumamente peligroso llevar a una criatura en el asiento delantero o sin las medidas de seguridad adecuadas", concluyó.