UPCN reclamo por demoras en los pagos a enfermería

REDACCIÓN ELONCE
Carina Domínguez señaló que Economía devolvió más de 60 expedientes y exigió nuevas justificaciones. Esta medida “dilata un pago que es salario adeudado” y piden una solución urgente.
UPCN alertó sobre demoras en el pago de prolongaciones de jornada que generaron preocupación entre el personal de enfermería, luego de que más de 60 expedientes fueran devueltos por el Ministerio de Economía con pedidos de aclaraciones adicionales. La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, explicó a Elonce que la maniobra administrativa mantiene retenido un derecho ya trabajado.
Domínguez recordó que las prolongaciones se aplican “cuando los enfermeros por razones de servicio tienen que permanecer más cantidad de horas de las que establece la ley como jornada laboral”. Señaló que la normativa fija ocho horas por día, pero que “muchas veces por falta de enfermeros o porque se retrasan los cambios de guardia hay un trabajador que tiene que quedarse a cubrir el servicio”.
La dirigente remarcó que este régimen “fue una conquista del sindicato en las paritarias” y que quedó establecido en la Ley 10.930. Además, recordó que antes de aplicarse esta modalidad “se debían miles de francos acumulados de varios años y fueron, durante esta gestión, pagados a los trabajadores de enfermería”.
Reclamo a Economía
El conflicto surgió esta semana cuando los expedientes —ya revisados por todas las áreas correspondientes— llegaron al Ministerio de Economía y fueron devueltos. Según explicó Domínguez, la cartera exigió que “en cinco días argumenten por qué hicieron la prolongación de jornada, algo que estaba previsto en todo el procedimiento”.
“Lo vemos injustificado; entendemos que es algo para dilatar el pago que los trabajadores están necesitando”, afirmó. Y añadió: “Si lo trabajaron es parte del salario debido. Es una exigencia burocrática que no tiene ningún sentido”.
De acuerdo a la información de UPCN, son alrededor de 60 los expedientes frenados, que afectan a un número importante de enfermeros en toda la provincia.
Pedido de urgencia y compromiso de revisión
Domínguez sostuvo que el gremio ya solicitó que se aceleren los tiempos para destrabar los pagos: “Hemos pedido que se dé lugar al pago efectivo, porque los trabajadores tienen derecho a cobrar lo que ya realizaron”.
La dirigente confirmó que mantuvieron diálogo con autoridades sanitarias: “Tuvimos hoy comunicación del Ministerio de Salud que en breve vamos a tener un principio de solución”.
Finalmente, adelantó que el sindicato trabaja en una modificación estructural del trámite para que no vuelva a repetirse esta situación: “Estamos trabajando en un procedimiento más ágil para que se pueda cobrar a mes vencido o de la forma más inmediata posible”. Elonce.com