UPCN realizará asambleas en los lugares de trabajo

Con una reunión de comisión directiva encabezada por el Secretario General, José Ángel Allende, y con la presencia de dirigentes de toda la provincia, UPCN comenzó este lunes una semana de acciones en la que llevará adelante asambleas en los lugares de trabajo, como preparativo hacia el paro activo previsto para el martes 9 de diciembre. "Queremos que haya paritarias y que los aumentos lleguen como corresponde", subrayó Allende y pidió que haya un reconocimiento a la pérdida salarial por la inflación.

"Este lunes reunimos a la Comisión Directiva y a delegados zonales de algunas localidades, para articular lo que va a ser el paro activo total del martes 9 de diciembre, que será consecuencia de todas las jornadas que vamos a desarrollar a partir de este martes 2 y hasta el viernes 5", informó el Secretario General.

Además anticipó que el paro del martes 9 será "con actividades en los lugares de trabajo, donde vamos a desarrollar muchísimas acciones pero sin dejar de atender al ciudadano". Comentó que de ese modo "a la gente que va a utilizar los servicios del Estado, va a hacer un trámite o lo que fuere, la vamos a atender pero manifestándole que nuestra voluntad es que se descongele el salario, que haya paritarias y que los aumentos lleguen como corresponde".

"Entendemos que no pueden continuar el congelamiento salarial y el pago de las cifras en negro", remarcó Allende y sostuvo que "debe haber un reconocimiento a esta pérdida por la inflación".

Cuestionó que el gobierno nacional "sigue ahogando y apretando a los trabajadores" y además "habla de una reforma laboral salvaje, frente a la cual el movimiento obrero ha mostrado un marco de unidad y de grandeza para poder tener la fuerza necesaria y aguantar este embate".

Asimismo advirtió sobre la reforma laboral: "De acuerdo a lo que estamos escuchando de este personaje Sturzenegger, va por los derechos de los trabajadores, no por modernizar el Estado o las relaciones laborales. Simplemente es una receta que ya se ha aplicado en otras épocas y lo único que ha traído es empobrecimiento".

Si bien Allende entendió que el gobierno nacional "va a apretar a las provincias para que hagan el ajuste que hacen ellos", lo diferenció de la provincia. "Acá tenemos un gobierno que, nos pongamos o no de acuerdo, por lo menos dialoga con los trabajadores", expresó y comentó que "aparte de lo salarial, charlamos de otras cosas, por ejemplo las recategorizaciones, el régimen de concursos y el convenio colectivo de trabajo (CCT)". Sobre esto último remarcó que "mientras en la nación se habla de bajar los convenios colectivos, en Entre Ríos estamos en la posibilidad cierta de tener nuestro CCT".