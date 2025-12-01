 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Este martes y viernes

UPCN realizará asambleas en los lugares de trabajo

De cara al paro anunciado para el 9 de diciembre, UPCN realizará esta semana asambleas en los lugares de trabajo. Piden paritarias y reconocimiento ante la pérdida de los salarios por la inflación.

1 de Diciembre de 2025
UPCN inicia la semana con asambleas
UPCN inicia la semana con asambleas

De cara al paro anunciado para el 9 de diciembre, UPCN realizará esta semana asambleas en los lugares de trabajo. Piden paritarias y reconocimiento ante la pérdida de los salarios por la inflación.

Con una reunión de comisión directiva encabezada por el Secretario General, José Ángel Allende, y con la presencia de dirigentes de toda la provincia, UPCN comenzó este lunes una semana de acciones en la que llevará adelante asambleas en los lugares de trabajo, como preparativo hacia el paro activo previsto para el martes 9 de diciembre. "Queremos que haya paritarias y que los aumentos lleguen como corresponde", subrayó Allende y pidió que haya un reconocimiento a la pérdida salarial por la inflación.

 

"Este lunes reunimos a la Comisión Directiva y a delegados zonales de algunas localidades, para articular lo que va a ser el paro activo total del martes 9 de diciembre, que será consecuencia de todas las jornadas que vamos a desarrollar a partir de este martes 2 y hasta el viernes 5", informó el Secretario General.

 

Además anticipó que el paro del martes 9 será "con actividades en los lugares de trabajo, donde vamos a desarrollar muchísimas acciones pero sin dejar de atender al ciudadano". Comentó que de ese modo "a la gente que va a utilizar los servicios del Estado, va a hacer un trámite o lo que fuere, la vamos a atender pero manifestándole que nuestra voluntad es que se descongele el salario, que haya paritarias y que los aumentos lleguen como corresponde".

"Entendemos que no pueden continuar el congelamiento salarial y el pago de las cifras en negro", remarcó Allende y sostuvo que "debe haber un reconocimiento a esta pérdida por la inflación".

 

Cuestionó que el gobierno nacional "sigue ahogando y apretando a los trabajadores" y además "habla de una reforma laboral salvaje, frente a la cual el movimiento obrero ha mostrado un marco de unidad y de grandeza para poder tener la fuerza necesaria y aguantar este embate".

 

Asimismo advirtió sobre la reforma laboral: "De acuerdo a lo que estamos escuchando de este personaje Sturzenegger, va por los derechos de los trabajadores, no por modernizar el Estado o las relaciones laborales. Simplemente es una receta que ya se ha aplicado en otras épocas y lo único que ha traído es empobrecimiento".

 

Si bien Allende entendió que el gobierno nacional "va a apretar a las provincias para que hagan el ajuste que hacen ellos", lo diferenció de la provincia. "Acá tenemos un gobierno que, nos pongamos o no de acuerdo, por lo menos dialoga con los trabajadores", expresó y comentó que "aparte de lo salarial, charlamos de otras cosas, por ejemplo las recategorizaciones, el régimen de concursos y el convenio colectivo de trabajo (CCT)". Sobre esto último remarcó que "mientras en la nación se habla de bajar los convenios colectivos, en Entre Ríos estamos en la posibilidad cierta de tener nuestro CCT".

Temas:

UPCN Paro asambleas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso