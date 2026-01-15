ATE solicitó que trabajadores desvinculados del municipio de Concordia sean reincorporados

Luego de conocerse que, en el marco del proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal, el Municipio de Concordia no renovó más de 130 contratos administrativos, los trabajadores que se encontraban en estado de asamblea desde los primeros días de enero resolvieron este jueves 15 levantar la medida y acordar una tregua por 72 horas.

La decisión se adoptó tras una asamblea realizada a las 7 de la mañana, en la que se analizó una propuesta presentada por el Ejecutivo municipal. Como resultado, se determinó suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia de negociación para evaluar la posible reincorporación de una parte significativa de los trabajadores afectados.

ATE

Al respecto, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, manifestó la preocupación del gremio por "la situación que atraviesan los trabajadores del Estado en los distintos niveles. Indicó que el escenario se repite a nivel nacional, provincial y municipal".

En relación al caso puntual de Concordia, Muntes explicó que "junto a la seccional local se analizó la realidad de más de 130 contratos dados de baja recientemente, además de otros casos registrados antes de fin de año". Asimismo, sostuvo que "desde el sindicato se trabaja de manera articulada para hacerle entender a la patronal la necesidad de revertir la situación, al advertir que no se puede avanzar en un proceso de ajuste que afecte al empleo público sin generar alternativas concretas".

Acuerdo y levantamiento de la medida

Por su parte, Pedro Pérez, secretario general de ATE Concordia, precisó que los contratos no renovados correspondieron a trabajadores de distintas reparticiones municipales. Indicó que, "tras la asamblea de este jueves, se alcanzó un principio de acuerdo para establecer una tregua por 72 horas".

Pérez confirmó que la medida de fuerza, que "se sostenía desde el 2 de enero y se había intensificado luego de una movilización la semana pasada, quedó sin efecto". Explicó que "la decisión fue consensuada entre los tres gremios mayoritarios del sector municipal y representantes del Ejecutivo, con el objetivo de revertir la situación de alrededor del 80% de los trabajadores alcanzados por la medida".

Contexto social y diálogo

El dirigente sindical también hizo referencia al complejo contexto social que atraviesa Concordia y advirtió que la no continuidad laboral de más de un centenar de trabajadores podría profundizar las dificultades económicas de la ciudad.

Finalmente, Muntes destacó: "Es importante el diálogo como herramienta para encontrar soluciones y afirmó que lo ocurrido en Concordia debe ser tomado como un ejemplo de la necesidad de escuchar y revisar cada una de las situaciones planteadas." Remarcó que "el objetivo es avanzar en respuestas concretas que permitan sostener las fuentes de trabajo".