Susana Medina renunció a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina

La jueza Susana Medina presentó este domingo su renuncia “indeclinable” a la presidencia de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), cargo que ocupaba desde marzo de 2009. La decisión fue comunicada a las integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, y se fundamentó en “razones personales”.
La dimisión ocurre pocos días después de la formalización de un pedido de juicio político en su contra ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presentado por un particular. El planteo cuestiona un presunto “mal desempeño” en su función como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, señalando situaciones que, según la denuncia, comprometerían su rol institucional.
Entre los cargos detallados figuran más de 660 días hábiles de ausencias presuntamente injustificadas, sin prestación de funciones; el uso indebido de bienes del Estado, como vehículos oficiales, choferes y viáticos, en ocasiones asociados a conceptos genéricos como capacitaciones o actividades institucionales sin el debido respaldo documental; y una supuesta desviación de poder mediante la utilización de fondos públicos para financiar actividades vinculadas a la AMJA, consideradas por los denunciantes de carácter personal, partidario o diplomático.
El pedido fue presentado por Eugenio Jacquemain, docente y dirigente de la agrupación Rojo y Negro de AGMER Gualeguaychú. En su carta de renuncia a la AMJA, Medina expresó sus deseos de éxito para la Comisión Directiva y alentó a continuar con “la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres”, una de las líneas históricas de trabajo de la asociación. (Análisis)