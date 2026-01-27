Katherina Stickel renunció como secretaria de Seguridad Vial y asumirá Kevin Bolzán

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta Rosario Romero confirmó modificaciones en la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano. Agradeció la gestión de Katherina Stickel, que seguirá como asesora, y presentó a Kevin Bolzán como nuevo responsable del área.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, anunció cambios en la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, en el marco de una reorganización interna del gabinete municipal. La jefa comunal agradeció el trabajo realizado por Katherina Stickel, quien dejará la conducción del área pero continuará colaborando como asesora, y confirmó que Kevin Bolzán asumió formalmente como nuevo secretario.
Durante la presentación, Stickel expresó su agradecimiento a la intendenta y destacó la experiencia transitada durante su gestión. “Fue una de las mejores experiencias de mi vida laboral y personal”, señaló, visiblemente emocionada. En ese sentido, remarcó que el proceso se desarrolló bajo lineamientos claros y decisiones firmes, orientadas a transformar la movilidad urbana de la ciudad.
La funcionaria saliente sostuvo que, en los últimos años, se encaró un proceso de transformación que no se había visualizado en décadas en Paraná, con el transporte público como eje transversal de la gestión. “Se trabajó de manera conjunta con todas las áreas y se lograron resultados concretos”, afirmó, al tiempo que valoró el acompañamiento del equipo técnico y político.
Stickel también se mostró confiada en la continuidad del trabajo bajo la nueva conducción. “Estoy segura de que el equipo que sigue, con Kevin Bolzán al frente, no solo va a sostener lo logrado, sino que va a profundizar acciones positivas”, indicó. Además, adelantó que continuará vinculada al municipio desde un rol más acotado, ligado a la planificación de la movilidad urbana, área en la que se desempeña desde hace años.
Asunción de Kevin Bolzán
Por su parte, Bolzán agradeció la designación y la confianza depositada por la intendenta. “La idea es continuar y mejorar lo que ya se hizo, atendiendo también reclamos de la ciudadanía”, manifestó. Bolzán aclaró que no llega como un funcionario externo, ya que venía trabajando dentro del esquema municipal como subsecretario en Servicios Públicos, en articulación permanente con el área de Movilidad Urbana.
El nuevo secretario señaló que el desafío será profundizar las políticas en marcha y avanzar en nuevos programas vinculados a la movilidad y el ordenamiento urbano. En relación al sistema de transporte urbano de pasajeros, indicó que se encuentra en etapa de evaluación, dentro del período de prueba previsto. “Fue un cambio enorme y positivo. Si hay cuestiones para ajustar, se van a ir corrigiendo”, aseguró.
Finalmente, desde el municipio destacaron que los cambios se dan en el marco de un proceso planificado y sin conflictos internos, con el objetivo de consolidar las políticas públicas vinculadas a la movilidad, el tránsito y la planificación urbana en la ciudad de Paraná.