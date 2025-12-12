Se realizan las elecciones de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Mariela Ponce, Secretaria General del sindicato, junto a su equipo, habló sobre el momento que atraviesan y las proyecciones a futuro, destacando los logros y los desafíos que enfrenta el sector.
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Entre Ríos se encuentra en pleno proceso de elecciones. En este marco, Mariela Ponce, Secretaria General del sindicato, junto a su equipo, habló sobre el momento que atraviesan y las proyecciones a futuro, destacando los logros y los desafíos que enfrenta el sector.
"Estamos viviendo una jornada muy linda, la verdad que estamos felices porque nuevamente los trabajadores nos eligieron para seguir representándolos estos 4 años próximos. Así que un nuevo período", comentó a Elonce y destacó el trabajo gremial y solidario que se ha realizado a lo largo de estos años.
En cuanto al proceso electoral, explicó: "Estamos realizando las elecciones en toda la provincia, compuestos por 400 trabajadores que integran nuestra lista, representantes de todas las ciudades de nuestra querida provincia". A su vez, indicó que las elecciones están transcurriendo de manera tranquila, con una participación activa de los trabajadores en el voto.
Ponce también destacó una de las iniciativas más importantes del sindicato para el bienestar de los trabajadores: "Este domingo vamos a inaugurar un nuevo complejo de piletas para el trabajador de la sanidad y para toda su familia. La verdad que eso nos llena de orgullo y felicidad, sobre todo porque es un lugar totalmente renovado y moderno donde el trabajador y su familia van a poder disfrutar de la nueva temporada de verano".
El nuevo complejo de piletas representa un espacio recreativo que se suma a las diferentes iniciativas del sindicato para el bienestar de sus representados. "Es un lugar donde el trabajador y su familia van a poder disfrutar, relajarse y pasar un buen momento", agregó Ponce con entusiasmo.
En cuanto a la jornada electoral, explicó que, además de renovar la comisión directiva, se están eligiendo varios puestos clave dentro de la organización: "Estamos renovando la comisión directiva de ATSA, la junta de disciplina, los vocales, todos los congresales que representan las diferentes regiones de nuestra provincia". En este contexto, se informó que el proceso de votación finalizará a las 18:00.
La Secretaria General del sindicato también se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de la salud, especialmente en el contexto de la reforma laboral que se está implementando. "El mensaje para nuestros trabajadores es que deseamos siempre lo mejor, no solamente para el trabajador de la sanidad, que tanto le puso en la pandemia y que sigue poniendo todos los días con vocación, servicio, fuerza y trabajo", expresó Ponce.
También se mostró en desacuerdo con la reforma laboral que está en discusión, señalando que "no hay un punto que favorezca a los trabajadores". En su opinión, la reforma no habla de mejorar los sueldos, sino que "estamos hablando de retroceso". En este sentido, remarcó que hoy en día "los trabajadores necesitan buenos sueldos porque desde el 2023 a nadie le alcanza para llegar a fin de mes. Nadie le alcanza para nada: para la escuela, para el alquiler, para la comida, para la familia".