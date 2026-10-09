Salud mental en Entre Ríos: el PJ exigió presupuesto y una ley para atender la emergencia

REDACCIÓN ELONCE
En el Día Mundial de la Salud Mental, el Partido Justicialista de Entre Ríos cuestionó las medidas del gobierno provincial y reclamó mayor financiamiento, profesionales y una ley de emergencia. Advirtió sobre la problemática del suicidio y pidió fortalecer la atención comunitaria.
La salud mental en Entre Ríos fue el eje de un pronunciamiento del Partido Justicialista provincial, que este viernes, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, reclamó al gobierno de Rogelio Frigerio medidas concretas, mayor presupuesto y una legislación específica para abordar la problemática. Desde el espacio político manifestaron su preocupación por la situación sanitaria y cuestionaron las respuestas oficiales.
A través de un comunicado, el peronismo entrerriano sostuvo que el Ejecutivo provincial había optado por responder mediante declaraciones públicas, campañas de difusión y decretos que, según señalaron, no incorporaron recursos adicionales para fortalecer el sistema de atención.
"En el Día Internacional de la Salud Mental, exigimos que esta emergencia sea tratada con la seriedad y la urgencia que los datos imponen", expresaron. Además, afirmaron que Entre Ríos registraba la tasa de suicidios más alta del país, una situación que consideraron especialmente preocupante entre los jóvenes.
Cuestionamientos al decreto provincial
El PJ recordó que el gobierno provincial había dictado el Decreto 2130, mediante el cual declaró la urgencia sanitaria en materia de salud mental, luego de reclamos impulsados por organizaciones, trabajadores sanitarios, legisladores opositores y distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, desde el espacio político consideraron insuficiente esa disposición porque, según argumentaron, no contempló una ampliación presupuestaria. "Se trata de una mera declaración de intenciones, un reconocimiento administrativo que no amplía en un solo peso las partidas presupuestarias destinadas al área", cuestionaron.
También vincularon las dificultades de acceso a la atención con las condiciones económicas y sociales. En ese sentido, advirtieron sobre las consecuencias de la precarización laboral, el debilitamiento de las redes comunitarias y la falta de recursos para brindar acompañamiento oportuno.
Reclamo por una ley de emergencia en salud mental
En su pronunciamiento, el Partido Justicialista destacó el respaldo del bloque de senadores Más por Entre Ríos al proyecto de ley denominado Red de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, impulsado por la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos.
La iniciativa propone un abordaje integral, comunitario y basado en derechos. Desde el peronismo solicitaron avanzar con su tratamiento legislativo y declarar la emergencia en salud mental mediante herramientas que contemplen financiamiento específico y medidas de intervención.
Entre las acciones reclamadas mencionaron la incorporación de profesionales, la ampliación de la cobertura en las zonas más afectadas y el fortalecimiento de dispositivos comunitarios de atención y acompañamiento en escuelas, clubes y centros barriales.
Condiciones laborales y financiamiento
El comunicado también hizo referencia a la situación de los trabajadores sanitarios. El PJ sostuvo que las políticas preventivas debían acompañarse con salarios adecuados, reconocimiento profesional y mejores condiciones laborales para quienes intervienen en situaciones críticas.
Asimismo, cuestionó modificaciones previsionales que, según indicó, afectaron regímenes especiales del personal especializado en salud mental y no contemplaron suficientemente las exigencias de esas tareas.
Finalmente, el partido insistió en la necesidad de asignar recursos para afrontar la problemática. "Decir que no hay presupuesto para salud mental es una decisión política, no una limitación técnica. El presupuesto es la expresión de las prioridades de un gobierno", concluyeron.