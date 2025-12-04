Reconocimiento a la Policía de Entre Ríos: "Hay muchos héroes anónimos que sostienen la institución”

El gobernador Rogelio Frigerio realizó un reconocimiento a funcionarios de la Policía de Entre Ríos, por su profesionalismo, eficacia y compromiso durante la investigación y resolución de dos hechos delictivos de extrema gravedad ocurridos recientemente en la provincia. El acto, que se realizó en la escuela de Policía Salvador Maciá, contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; del jefe de Policía, Claudio González; e integrantes de la plana mayor policial.

El reconocimiento se centró en la actuación policial en dos investigaciones de público conocimiento, una relacionada con un femicidio en Gobernador Maciá; y la otra, con la captura de un prófugo por un doble femicidio en Córdoba y el hallazgo en Concordia de un cuerpo relacionado con ese caso.

“Es muy importante reconocer la preparación y el compromiso de nuestra Policía, en particular por los hechos que fueron de público conocimiento, pero todos los días nuestra Policía con esfuerzo y dedicación brinda paz y tranquilidad a los entrerrianos”, argumentó el gobernador al remarcar que “el reconocimiento puntual se extiende a toda la fuerza”.

Reconocimiento a la Policía de Entre Ríos: declaraciones de Frigerio, Roncaglia y González

En ese sentido, el mandatario remarcó a Elonce el esfuerzo destinado al equipamiento de la institución policial. “Con muy pocos recursos, avanzamos en la compra de chalecos antibalas, patrulleros, armamento y tecnología. Es una forma de cuidar a quienes nos cuidan”, afirmó. También sostuvo que, de existir un ranking nacional, la fuerza entrerriana estaría “en el primer lugar”.

Por su parte, Roncaglia expresó que el reconocimiento alcanzaba a toda la estructura policial. “Hoy visibilizamos a quienes participaron activamente en los procedimientos, pero detrás hay un grupo que trabaja en áreas administrativas, criminalísticas y logísticas”, indicó.

En la oportunidad, el ministro repasó los lineamientos de gestión: “Queríamos una Policía empática, cercana a la ciudadanía, dinámica y protagonista. Eso lo logramos", sostuvo; y mencionó los controles policiales que permitieron secuestros de drogas y dinero en diferentes procedimientos.

Consultado sobre la política de recursos humanos en la institución policial, Roncaglia sostuvo: “Nuestra Policía se caracteriza por su buen recurso humano. Necesitamos que todos estén activos y acompañen la gestión. El que no se comprometa será evaluado y se adoptarán medidas al respecto”.

También se refirió a la cuestión salarial: “El sueldo debe mejorar, pero es un contexto difícil. Igual, hoy nuestra Policía gana más que las fuerzas federales. No significa que estén bien pagos, pero hay un esfuerzo permanente”.

En tanto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, valoró el respaldo político a su gestión al frente de la fuerza. “Desde el primer día recibí apoyo incondicional del gobernador y del ministro. No se hace política de la seguridad, se hacen políticas de seguridad”, remarcó.

"Hay muchos héroes anónimos que sostienen esta institución de 191 años”, indicó González al mencionar el accionar de funcionarios que participaron en detenciones, procedimientos y tareas de contención. “Detuvieron a un femicida y asistieron a un niño de 5 años. Tuvieron el temple y la humanidad para contenerlo”, destacó en relación al operativo que permitió la aprehensión de Pablo Laurta en Gualeguaychú.

Por el caso del femicidio en Gobernador Maciá, fueron reconocidos los comisarios Marcelo Hoffman y José Morillo; y el sargento Fernando Salomón. En tanto, por la captura de un prófugo por el doble crimen de Córdoba y el hallazgo en Concordia de un cuerpo, fueron reconocidos: el comisario Alejandro Cardozo; el sargento ayudante Alfredo Velázquez; la cabo Ana Cano; el comisario Miguel Martina; el oficial principal José Vallecillo; y el sargento Mauricio Ruiz Díaz.

Durante la jornada, se destacó la articulación entre las áreas operativas, la Dirección de Inteligencia Criminal, la División Cibercrimen y las Jefaturas Departamentales, cuyo trabajo conjunto permitió dar respuestas concretas a la justicia y a la sociedad ante sucesos que conmovieron a la opinión pública nacional.