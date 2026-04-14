El Gobierno extendió por 48 meses un programa social nacional

El Gobierno nacional extendió la vigencia del Programa de Acompañamiento Social a 48 meses, con el objetivo de consolidar políticas públicas destinadas a sectores en situación de vulnerabilidad. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida estableció además la actualización de los lineamientos generales y operativos del programa, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Según se indicó, los cambios apuntaron a mejorar la eficiencia en la implementación y a fortalecer los mecanismos de acompañamiento social.

El Programa de Acompañamiento Social fue creado en 2024 con el propósito de promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de hogares con altos niveles de exclusión. En ese sentido, la normativa remarcó la necesidad de continuar con las acciones implementadas para consolidar los avances logrados.

Datos oficiales y contexto social

De acuerdo con informes técnicos citados en la resolución, los índices de pobreza mostraron una tendencia descendente en los últimos períodos. Según datos del INDEC, la pobreza pasó del 38,1% en el segundo semestre de 2024 al 28,2% en el mismo período de 2025, mientras que la indigencia también registró una baja.

En este contexto, desde el Ministerio consideraron necesario garantizar la continuidad del programa para sostener la mejora en las condiciones de vida de la población alcanzada. También se destacó el impacto positivo en la estabilidad social y en los procesos de integración de los beneficiarios.

Asimismo, se indicó que la readecuación de los lineamientos permitirá optimizar la focalización de los recursos públicos y fortalecer el acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad.

Continuidad administrativa del programa

La resolución también dispuso extender la vigencia de la Unidad Ejecutora del Programa de Acompañamiento Social, creada para gestionar y supervisar su implementación. Esta estructura tendrá un plazo de funcionamiento de hasta dos años desde la entrada en vigencia de la nueva medida.

Entre sus funciones se encuentran la ejecución del programa, la evaluación de sus resultados y la recopilación de información para mejorar su funcionamiento. Además, se encarga de coordinar la inscripción de personas que deben ser incorporadas por su situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el financiamiento de las acciones previstas se realizará con partidas específicas del Ministerio de Capital Humano, garantizando la continuidad de esta política pública orientada a la inclusión social.