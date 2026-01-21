 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Cambios en el área de Transporte

Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y será reemplazado por Fernando Herrmann

El Ministerio de Economía confirmó la salida de Luis Pierrini por motivos personales y anunció la designación de Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte. El perfil del funcionario entrante y los desafíos que enfrentará en el área.

21 de Enero de 2026
Luis Pierrini
Luis Pierrini

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció a su cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según informó oficialmente el Ministerio de Economía. La dimisión se produjo por “motivos personales” y fue presentada este miércoles, de acuerdo a lo confirmado por fuentes de la propia Secretaría.

 

Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta, y su gestión se extendió por poco más de ocho meses. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció “el compromiso y la labor” del funcionario saliente durante su paso por el área.

 

En su lugar asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del IAE. Desde el Ministerio destacaron que el nuevo secretario cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional, aunque no posee antecedentes específicos en el ámbito del transporte, publicó Infobae.

Fernando Herrmann
Fernando Herrmann

Herrmann se desempeñó como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP). En el plano profesional, desde hace 34 años es director ejecutivo y socio del estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, dedicado a proyectos, dirección y gestión de obras tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

 

Los orígenes de su carrera se remontan a mediados de los años 80. Antes de graduarse trabajó en tareas vinculadas a la construcción y, tras recibir su título en 1986, integró una sociedad con el arquitecto Enrique Cordeyro hasta 1992. Luego impulsó su propio estudio y participó en obras relevantes, como el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río en el Palais de Glace y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

 

Hasta su designación en Transporte, Herrmann se especializaba en proyectos de arquitectura, gerenciamiento de contratos de obra y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios. Su llegada a la Secretaría implica un cambio de perfil en un área clave que define políticas de tarifas, subsidios y regula el transporte automotor, ferroviario, aéreo y marítimo.

Ministerio de Econom&iacute;a
Ministerio de Economía

Entre los principales desafíos que deberá afrontar se encuentra la negociación periódica con las empresas de colectivos, que reclaman actualizaciones en la estructura de costos y en los subsidios, así como el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en un contexto de alta sensibilidad social y económica.

 

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que, por el momento, no se prevén cambios en la estructura interna del organismo. Actualmente, el área cuenta con la Subsecretaría de Transporte Automotor, a cargo de José Manuel Urdiroz; la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro; y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, encabezada por Hernán Adrián Gómez.

 

La salida de Pierrini y la llegada de Herrmann se producen en un momento clave para el sector, atravesado por discusiones sobre subsidios, tarifas y la sostenibilidad del sistema de transporte en todo el país.

secretario de transporte Luis Pierrini Fernando Herrmann
