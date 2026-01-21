Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y será reemplazado por Fernando Herrmann

El Ministerio de Economía confirmó la salida de Luis Pierrini por motivos personales y anunció la designación de Fernando Herrmann como nuevo secretario de Transporte. El perfil del funcionario entrante y los desafíos que enfrentará en el área.
El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció a su cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según informó oficialmente el Ministerio de Economía. La dimisión se produjo por “motivos personales” y fue presentada este miércoles, de acuerdo a lo confirmado por fuentes de la propia Secretaría.
Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta, y su gestión se extendió por poco más de ocho meses. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció “el compromiso y la labor” del funcionario saliente durante su paso por el área.
En su lugar asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del IAE. Desde el Ministerio destacaron que el nuevo secretario cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional, aunque no posee antecedentes específicos en el ámbito del transporte, publicó Infobae.
Herrmann se desempeñó como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP). En el plano profesional, desde hace 34 años es director ejecutivo y socio del estudio Herrmann & Arquitectos Asociados, dedicado a proyectos, dirección y gestión de obras tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.
Los orígenes de su carrera se remontan a mediados de los años 80. Antes de graduarse trabajó en tareas vinculadas a la construcción y, tras recibir su título en 1986, integró una sociedad con el arquitecto Enrique Cordeyro hasta 1992. Luego impulsó su propio estudio y participó en obras relevantes, como el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río en el Palais de Glace y el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Hasta su designación en Transporte, Herrmann se especializaba en proyectos de arquitectura, gerenciamiento de contratos de obra y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios. Su llegada a la Secretaría implica un cambio de perfil en un área clave que define políticas de tarifas, subsidios y regula el transporte automotor, ferroviario, aéreo y marítimo.
Entre los principales desafíos que deberá afrontar se encuentra la negociación periódica con las empresas de colectivos, que reclaman actualizaciones en la estructura de costos y en los subsidios, así como el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en un contexto de alta sensibilidad social y económica.
Desde la Secretaría de Transporte indicaron que, por el momento, no se prevén cambios en la estructura interna del organismo. Actualmente, el área cuenta con la Subsecretaría de Transporte Automotor, a cargo de José Manuel Urdiroz; la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro; y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, encabezada por Hernán Adrián Gómez.
La salida de Pierrini y la llegada de Herrmann se producen en un momento clave para el sector, atravesado por discusiones sobre subsidios, tarifas y la sostenibilidad del sistema de transporte en todo el país.