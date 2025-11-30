Patricia Bullrich presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad

Patricia Bullrich, quien se desempeñó como ministra de Seguridad Nacional en el gobierno de Javier Milei, presentó su renuncia al cargo a través de una publicación en sus redes sociales. En su mensaje, Bullrich agradeció al presidente por la confianza y el respaldo brindado, destacando el trabajo realizado en la implementación de la doctrina de seguridad y orden que rige en el país desde su gestión.

La renuncia tiene efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025, fecha en la que Bullrich dejó oficialmente su puesto al frente del Ministerio de Seguridad. En su carta dirigida al presidente, Bullrich recordó que recibió el mandato de "cuidar a los argentinos, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles", objetivos que, según ella, logró cumplir junto a su equipo.

Asumirá como senadora y destaca a su sucesora

Patricia Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, cargo para el que fue elegida en las elecciones de 2025. En su mensaje de despedida, aseguró que continuará defendiendo las reformas necesarias para el país y reiteró su compromiso con los valores de "instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

La exministra de Seguridad también se refirió a su sucesora, Alejandra Monteoliva, quien asumirá el cargo de ministra de Seguridad en su lugar. Bullrich destacó la "capacidad, experiencia y compromiso" de Monteoliva, y expresó su confianza en que continuará profundizando la política de seguridad que se implementó durante su gestión.

Un cierre de gestión con agradecimientos

En su carta de renuncia, Bullrich no solo agradeció al presidente Javier Milei por la oportunidad de formar parte de su gabinete, sino también a todo el equipo de trabajo que la acompañó en su gestión al frente de la cartera de Seguridad. La exministra finalizó su mensaje deseando "el mayor de los éxitos" a Monteoliva, quien tomará la posta en un área clave para el gobierno de Milei. (Con información de NA)