Política Cambio de agenda

Javier Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial en Washington

El presidente de la Nación había sido invitado al evento de la FIFA, pero optó por no asistir. La decisión fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

28 de Noviembre de 2025
Javier Milei.
Javier Milei. Foto: NA.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó hoy que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.

 

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

 

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio. (Con información de NA)

