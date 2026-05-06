Paritaria: gremios estatales y el gobierno se reúnen este miércoles  

Este miércoles se reanuda la paritaria con los gremios estatales que llevarán sus reclamos salariales. El encuentro será a las 15 en la Secretaría de Trabajo.
Para este miércoles el gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios estatales; mientras que hará lo propio con el sector docentes el jueves 7 de mayo.
El encuentro con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) será a las 15 en la Secretaría de Trabajo.
De cara a este encuentro, el Secretario General del UPCN, José Allende, recordó que “el acuerdo con el gobernador fue que no habría más aumentos con sumas en negro” y que, por el contrario, se avanzaría en el blanqueo de montos ya otorgados. En ese marco, señaló que la expectativa para la audiencia paritaria de este miércoles es que Frigerio “cumpla con su palabra” y que la propuesta “satisfaga el bolsillo del trabajador”.
“Es positivo que nos convoquen a paritarias”, afirmó el dirigente y mencionó que “si bien no había una fecha comprometida, los índices inflacionarios hacen indispensable reabrir la discusión salarial. Era un reclamo de todos los sectores”.
Respecto de la oferta que llevaría el Ejecutivo, Allende recordó que el ministro de Economía había anticipado que estaría “en función de lo que se pueda comprometer y cumplir”. “Esperamos que eso se traduzca en una propuesta que realmente impacte en el bolsillo del trabajador”, remarcó.
Sobre la composición del aumento, insistió en que “el acuerdo con el gobernador fue que no habría más incrementos con sumas en negro” y que se avanzaría “en el blanqueo progresivo de los montos otorgados anteriormente”.
Desde ATE afirmaron que las demandas estarán abocadas, además de una recomposición salarial, en la actualización del Código 272; de viáticos; y de asignaciones familiares. Además, reconocimiento remunerativo a títulos de posgrado y revisión del valor hora en Enfermería.
El pedido de la Asociación también abarcará condiciones de trabajo: Provisión de ropa de trabajo: Actualización de adicionales por horario atípico (enfermería y comedores); e Implementación de jardines maternales, o pago de asignación correspondiente.
Asimismo, habrá un apartado para derechos laborales. En este punto harán lugar a exigir unificación de la carga horaria en el Escalafón General; Régimen integral de tareas riesgosas e insalubres; Reglamentación del Régimen Jurídico Básico (Leyes 9755 y 9811); Funcionamiento de la Mesa de Revisión del Régimen de Licencias; y Pase a régimen escalafonario del personal técnico de salud.
Cabe recordar que en la última paritaria, ATE no acepto la oferta. Pese a que la Provincia abonó por decreto, el Sindicato sostiene que “una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los estatales”.
Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló la semana pasada a Elonce que “como venimos actuando, vamos ofreciendo en función de lo que podemos comprometer y cumplir. En ese marco, la propuesta será presentada dentro de la paritaria”.
Convocatoria a los gremios docentes
Asimismo, los gremios docentes fueron citados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).