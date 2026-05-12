Oficializaron la designación de Pablo Plaza al frente de la obra social de las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa oficializó la designación del general de brigada Pablo Guillermo Plaza como nuevo presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), según se estableció mediante la Resolución 311/2026 publicada oficialmente.

Plaza asumió el cargo el 6 de mayo, luego de la renuncia presentada por el general de brigada retirado Sergio Maldonado, quien se desempeñaba al frente del organismo desde marzo de este año.

La resolución fue firmada por el ministro de Defensa y se enmarca en la reorganización institucional impulsada tras la creación de la OSFA mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026.

Cómo funciona la nueva OSFA

La Obra Social de las Fuerzas Armadas fue creada en febrero de este año como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con personería jurídica propia y capacidad para actuar tanto en el ámbito público como privado.

Según lo establecido por la normativa vigente, la OSFA desarrollará sus funciones en todo el territorio argentino y estará sometida al control y fiscalización del Ministerio de Defensa como autoridad de aplicación.

El Directorio del organismo quedó conformado por cinco miembros titulares y suplentes designados por el Ministerio, con representación del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el personal civil vinculado a las Fuerzas Armadas o a la propia obra social.

La renuncia de Sergio Maldonado

La resolución oficial indica que Sergio Maldonado presentó su renuncia mediante una comunicación formal que fue aceptada por las autoridades nacionales con vigencia desde el 5 de mayo.

Tras esa salida, el Ministerio de Defensa consideró “necesario” designar a Pablo Guillermo Plaza para garantizar la continuidad administrativa y de conducción de la obra social militar.

La normativa también establece que las autoridades del Directorio deben contar con experiencia en administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública o dirección de grandes organizaciones.