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Política En la agenda provincial

Obras, seguridad y actos por el 20 de junio fueron temas de la reunión de gabinete

17 de Junio de 2026
Obras, seguridad y actos por el 20 de junio fueron temas de la reunión de gabinete.
Obras, seguridad y actos por el 20 de junio fueron temas de la reunión de gabinete. Foto: (GPER).

La realización del Consejo Federal de Seguridad en Entre Ríos, el seguimiento de obras educativas, viales y en hospitales, y los actos conmemorativos por el Día de la Bandera fueron parte de la agenda tratada en la reunión de gabinete que encabezó este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno.

 

Al respecto, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, detalló que "como todas las semanas, se realizó una nueva reunión de gabinete en la que se repasaron las acciones que se vienen llevando a cabo y las que se tienen programadas en las distintas ministerios y áreas. Por ejemplo, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, adelantó que Entre Ríos será sede del Consejo Federal de Seguridad los días 28 y 29 de junio".

Además, estuvo en agenda el seguimiento de las obras que se llevan adelante bajo la órbita de Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, "puntualmente lo que respecta a las obras educativas, viales y en hospitales, además de cuestiones vinculadas al equipamiento vial".

 

Finalmente, Cuenca adelantó que en la conmemoración del 20 de junio, se prevé la jura de bandera de alumnos de cuarto grado de escuelas de la ciudad de Paraná en la explanada de la Casa de Gobierno, y habrá un evento similar en el Palacio San José. En Villaguay cadetes de la Policía harán lo propio", concluyó.

Temas:

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