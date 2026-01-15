Obras, saneamiento y turismo: las claves de la reunión de Rogelio Frigerio y la intendenta de Gualeguay

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves a la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, quien planteó una agenda vinculada al ambiente, la infraestructura vial y la continuidad de obras en la ciudad. El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno y formó parte de la ronda de reuniones institucionales que mantienen autoridades provinciales con intendentes entrerrianos.

Reclamo ambiental por el basural municipal

Según informó la jefa comunal tras la reunión, uno de los principales temas abordados fue el saneamiento del basural municipal. Recordó que la problemática se arrastra “desde hace muchos años” y que el municipio busca intervenir el predio con una cooperativa local. “Me voy totalmente esperanzada”, señaló la intendenta, al afirmar que se necesita el acompañamiento del gobierno provincial para ejecutar un trabajo que, según indicó, se realizó hasta ahora “de la manera que se puede y no como se debe”.

La intendenta mencionó que planteó la cuestión en función de la “preocupación por el cuidado del ambiente” atribuida al mandatario provincial y consideró que la solución aportaría mejoras urbanas y sanitarias.

Obras de intertrabado y financiamiento posible

Otro eje del diálogo con Rogelio Frigerio fue la continuidad del sistema de intertrabado, una modalidad de pavimentación con adoquines de hormigón que Gualeguay aplicó durante el año pasado con recursos municipales. La intendenta destacó que el Primer Cuartel fue completado y que se proyecta avanzar sobre los otros tres cuarteles del ejido urbano.

En ese sentido, anticipó que existe la posibilidad de obtener un fideicomiso a través del gobierno provincial, lo que permitiría extender la obra. “Sería significativo para concretarlo y ofrecer calidad de vida a todos los vecinos”, sostuvo la mandataria local.

Carnavales y agenda cultural

En otro tramo del encuentro se habló del turismo y de los carnavales de Gualeguay, que comenzaron el último sábado y continuarán durante enero y febrero. La intendenta calificó al corso como “el fruto del trabajo conjunto” entre el municipio y las comparsas, y destacó el nivel de las carrozas y vestuarios. Además, expresó expectativas por una eventual visita de Rogelio Frigerio al evento.

Por último, invitó a vecinos de la provincia a asistir a las jornadas carnavaleras, a las que definió como una actividad cultural consolidada en el calendario regional.