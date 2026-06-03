Ni Una Menos: en el documento, se reclamó justicia y políticas contra la violencia de género

Ni Una Menos: marcha masiva y reclamos contra la violencia de género.

Ni Una Menos volvió a reunir a cientos de personas en las calles de Paraná, para reclamar justicia por las víctimas de la violencia de género. A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en Argentina, una masiva marcha de más de cuatro cuadras recorrió Paraná con consignas contra los femicidios y en defensa de los derechos de mujeres y diversidades.

La jornada comenzó con una concentración en Plaza de Mayo y posteriormente avanzó hacia Plaza Mansilla de la capital entrerriana, donde referentes de distintas organizaciones dieron lectura a un documento consensuado. Allí advirtieron que las cifras de violencia machista continúan siendo alarmantes y reclamaron respuestas concretas de los distintos niveles del Estado.

“Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3205 víctimas letales de violencia de género en Argentina: 3144 femicidios, 46 travesticidios y transfemicidios, lesbicidios y 15 instigaciones al suicidio”, expresaron durante la lectura del comunicado.

Estadísticas que reflejan la gravedad de la problemática

Las organizaciones remarcaron que durante estos once años se registró “un femicidio cada 31 horas” y señalaron que 2714 niñas y niños quedaron huérfanos como consecuencia de estos crímenes. Además, alertaron que solamente entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se contabilizaron 99 víctimas fatales de violencia machista.

En otro tramo del documento, las manifestantes dirigieron una interpelación directa a los varones. “¿Qué están haciendo para evitar que nos sigan matando? ¿Qué están haciendo para desmontar la violencia machista que atraviesa sus espacios de trabajo, sus sindicatos, sus organizaciones, sus clubes, sus partidos políticos y sus familias?”, plantearon.

También cuestionaron iniciativas legislativas vinculadas a las denominadas “falsas denuncias”. En ese sentido, sostuvieron que los organismos especializados del Poder Judicial entrerriano no registran cifras significativas sobre ese tipo de casos y enfatizaron que el problema principal continúa siendo la falta de respuestas eficaces frente a las denuncias por violencia de género.

Críticas a las políticas públicas nacionales y provinciales

Durante la lectura del documento, las organizaciones responsabilizaron tanto al presidente Javier Milei como al gobernador Rogelio Frigerio por la falta de políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género.

“Si bien son los femicidas quienes terminan con nuestras vidas y nuestros cuerpos, sabemos que también son las faltas de políticas públicas las que matan”, expresaron. Respecto del gobierno nacional, cuestionaron lo que definieron como “discursos de antifeminismo de Estado”, además del “negacionismo y banalización de las desigualdades”.

En relación con la gestión provincial, denunciaron recortes y ajustes que, según afirmaron, afectan herramientas de prevención y asistencia. Además, rechazaron aspectos de la reforma previsional impulsada en Entre Ríos, particularmente la eliminación de la posibilidad de que las mujeres accedan a la jubilación cinco años antes que los varones. “Nos quieren convencer de que eliminar esa diferencia es igualdad. Pero no existe igualdad cuando se desconocen las condiciones materiales en las que transcurren las vidas”, sostuvieron.

Ni una menos en Paraná: lectura del documento frente a casa de gobierno

En Paraná, la concentración arrancó en Plaza Primero de Mayo con una multitud que no se resigna al silencio. Las organizadoras pusieron el foco en la crisis económica como factor que agrava la vulnerabilidad de las mujeres.

Desde Concordia hasta Gualeguaychú, las columnas se organizaron con una particularidad entrerriana: el reclamo por la falta de refugios y la demora en la implementación de la Ley Micaela en organismos municipales.

Tres mujeres asesinadas en lo que va del año en territorio provincial, según el registro que llevan las organizaciones. Cifras que contrastan con los discursos oficiales sobre “políticas de género exitosas”.