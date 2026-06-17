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Política Colón, Concordia y Federación

Misión del BID evaluó en territorio los resultados del Programa de Desarrollo de la Región de Salto Grande

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo arribaron a Concordia para recorrer junto a la Unidad Ejecutora Provincial, parte de las obras, inversiones y acciones desarrolladas en los departamentos Colón, Concordia y Federación.

17 de Junio de 2026
Programa de Desarrollo de la Región de Salto Grande.
Programa de Desarrollo de la Región de Salto Grande. Foto: (GPER).

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo arribaron a Concordia para recorrer junto a la Unidad Ejecutora Provincial, parte de las obras, inversiones y acciones desarrolladas en los departamentos Colón, Concordia y Federación.

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) arribaron a Concordia en el marco de una misión de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, para recorrer junto a la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) parte de las obras, inversiones y acciones desarrolladas en los departamentos Colón, Concordia y Federación.

 

El recorrido incluyó el Aeropuerto de Concordia, donde se realizaron reuniones con el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (Edaac) y la Secretaría de Turismo, orientadas a potenciar la actividad aeroportuaria.

 

También se visitó el Centro de Frontera Concordia-Salto, donde a través del Programa, se avanzó en la modernización de los controles y la seguridad mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

La agenda continuó en los complejos turísticos administrados por la Codesal, donde se observaron inversiones vinculadas a la mejora de los espacios recreativos y de servicios.

 

"Transformar ventajas en más empleo"

 

Posteriormente, en el Centro de Convenciones de Concordia, se presentaron estudios de conectividad y logística para el desarrollo regional, junto con otros trabajos enfocados en el turismo termal, vinculados al marketing y la sostenibilidad. Durante la actividad, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: "Entre Ríos tiene una ubicación estratégica, una enorme diversidad productiva y un potencial turístico único. El desafío es transformar esas ventajas en más empleo privado y más oportunidades para nuestra gente. Por eso son tan importantes programas como este, que invierten en logística, turismo y producción para impulsar el desarrollo y el crecimiento de la provincia".

 

Finalmente, la agenda culminó con visitas a empresas privadas beneficiadas por el Fondo Multisectorial de Salto Grande, una herramienta orientada a fortalecer tanto el sector productivo como el turístico a través de inversiones directas en el territorio.

 

Sobre el impacto del Programa, el coordinador de la UEP, Gustavo Cusinato, señaló: "Esta misión de cierre nos permite mostrar en territorio el alcance de un Programa que tuvo una mirada integral sobre la región. Porque no se trató solamente de hacer obras o adquirir equipamiento, sino de impulsar inversiones pensadas para mejorar la conectividad, fortalecer el turismo y acompañar al sector productivo regional".

 

Otras inversiones y acciones del Programa

 

Entre las acciones orientadas al fortalecimiento turístico, se entregó equipamiento de accesibilidad para personas con discapacidad en los tres departamentos; se incorporó señalética para fortalecer la identidad de los destinos; y se adquirió un tráiler promocional para presentar la oferta de Entre Ríos en eventos nacionales e internacionales.

Además, el Programa contempló capacitaciones para trabajadores y empresarios del sector. En el plano productivo, se impulsaron misiones comerciales al exterior y estudios de cadenas de valor para fomentar la cultura exportadora de la región.

Temas:

Mauricio Colello Salto Grande bid Turismo
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