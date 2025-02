Javier Milei se refirió a la reforma previsional: “No está en carpeta”

El presidente Javier Milei se refirió a las declaraciones que realizó públicamente el titular de la Anses, Mariano de los Heros, en torno a la reforma previsional. Según dijo el mandatario, “la reforma jubilatoria no es para este momento”.

Así, el jefe de Estado descartó la posibilidad de que el cambio en el sistema previsional se debata este año. De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Pero Milei lo negó, en medio del año electoral.

Al ser consultado por las declaraciones de su funcionario, Milei manifestó: “Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”. Y al ser indagado acerca de cómo se puede solucionar un problema histórico como es la economía en negro, que afecta al 40% de los argentinos, el Presidente respondió: “Nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la Ley de Bases, hasta cosas que están en el decreto 7023. Es decir, todos cambios que facilitan la contratación de trabajo”.

Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años. Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros había ratificado que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y se refirió a la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional – figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

Edad jubilatoria

En la entrevista concedida este domingo, el funcionario de Anses adelantó también que uno de los puntos a discutir será el aumento de la edad jubilatoria, que en la actualidad es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres. De mínima, el Gobierno impulsará una misma edad para ambos géneros y, en lo posible, subiría algunos años, aunque sin llegar a 70, la edad jubilatoria.

Ante el vencimiento, el próximo 23 de marzo, de la moratoria previsional, De los Heros consideró errado que quien no llega a los 30 años de aportes no tenga derecho a acceder a una jubilación. Es que por el empleo en negro, que ronda el 30%, más del 85% las personas no reúnen los 30 años de aportes, porque los empleadores no los hicieron.

Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la Anses la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio. “La moratoria es injusta porque carga al sistema previsional de beneficiarios que aportaron muy poco: se compran servicios a precio vil más de 20 años de servicios, afectando la sustentabilidad del sistema y perjudicando a quienes aportaron 30 o 35 años. Esto es injusto porque no todos los que se acogen a la moratoria lo necesitan. En cambio la PUAM va a la población que efectivamente lo necesita”, dijo la semana pasada una fuente del organismo, que trabaja conjuntamente con otras áreas en la futura reforma previsional.

De los Heros dijo: “Lo que tenemos que discutir es el régimen previsional, que es lo que anticipó el Presidente, antes de fin de año, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado”.

La novedad que mencionó el titular de la Anses es la de la “Prestación de retiro proporcional”, que habilitaría a las personas que no cumplen con los 30 años de aportes a jubilarse con un haber menor. Hasta ahora, desde el organismo previsional habían dejado trascender que a partir del vencimiento de la moratoria las personas que alcancen los 65 años, sean hombres o mujeres, podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una pensión no contributiva a la que pueden acceder personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente, cobran mensualmente esa pensión unos 200.000 hombres y mujeres.

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima, que en diciembre era de $212.725,61. A ese valor hay que sumarle el bono de $70.000, por lo que el total cobrado por esos beneficiarios fue de $282.725,61. El último mes del año, cobraron la pensión 194.000 personas, según datos de la Anses. A su vez, el valor de la prestación a cobrar en febrero será de $288.469,20 ($218.469,20 más los $70.000 del refuerzo, que se mantendrá durante todo el año). La Prestación Proporcional figuraba en el proyecto de Ley Bases, pero luego el Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso. (Con información de Infobae)