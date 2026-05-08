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Milei encabezará una reunión de Gabinete tras su gira por Estados Unidos

El presidente encabezará este viernes una reunión en Casa Rosada para analizar medidas económicas y la estrategia legislativa del oficialismo.

8 de Mayo de 2026
Milei reúne a su gabinete
Milei reúne a su gabinete

El presidente encabezará este viernes una reunión en Casa Rosada para analizar medidas económicas y la estrategia legislativa del oficialismo.

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión de Gabinete para este viernes a las 14, el encuentro se llevará a cabo en la Casa Rosada, donde se espera que el mandatario analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos.

 

Se trata de la primera acción oficial de todo el cuerpo de gobierno luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y las novedades sobre de la investigación judicial sobre el ex panelista televisivo y radial, indica la Agencia Noticias Argentinas.

 

El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la situación judicial de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

 

Y, además, será la primera actividad de Milei tras su gira por Los Angeles, Estados Unidos. El jefe de Estado participará de reuniones organizadas por el Instituto Milken en busca de inversiones.

 

Temas:

Javier MIlei Manuel Adorni reunión de gabinete
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