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Manuel Adorni se presentará en Diputados a fines de abril

El presidente de la Cámara de Diputados confirmó que el jefe de Gabinete se presentará el 29 de abril en el recinto y anticipó: “Compren pochoclo, va a ser picante”.  

14 de Abril de 2026
Manuel Adorni
Manuel Adorni

El presidente de la Cámara de Diputados confirmó que el jefe de Gabinete se presentará el 29 de abril en el recinto y anticipó: “Compren pochoclo, va a ser picante”.  

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó hoy que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la causa judicial por corrupción y enriquecimiento ilícito, concurrirá al recinto el próximo miércoles 29 de abril, y vaticinó que el cruce del funcionario con la oposición será “picante”.

 

“Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó risueñamente el riojano durante una charla que brindó en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la histórica sede de la calle Montevideo, al anunciar la presentación del informe de gestión a cargo del ex vocero presidencial.

El diputado de La Libertad Avanza defendió con vehemencia a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y obsceno crecimiento patrimonial sin declarar, en tanto que apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por querer “llevar al Gobierno al barro”.

 

Para Menem, "todo tiene un solo objetivo" y “está vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”.

 

"No hay ninguna propuesta de los otros sectores", opinó el titular de la Cámara de Diputados durante su exposición ante más de un centenar de abogados porteños.

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