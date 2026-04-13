Caputo habría pedido a todos los ministerios recortar los gastos burocráticos

El ministro de Economía, Luis Caputo, le habría pedido a todos los ministerios “que ajusten sus presupuestos un 20%”, en referencia a los gastos burocráticos. Esta medida formaría parte de los “esfuerzos” por ordenar las finanzas públicas.

Según trascendió, el titular del Palacio de Hacienda busca “profundizar” el ajuste fiscal que impulsa, desde el comienzo de su gestión, el presidente Javier Milei, mediante el recorte de lo que denomina "gastos burocráticos" en cada una de las áreas de Gobierno.

El pedido de ajuste se extiende a todas las carteras del Ejecutivo Nacional, a pesar de que las partidas para el ejercicio ya se encuentran asignadas. Esta medida se divulgó, de manera “no oficial”, en un momento en el que se reportan caídas en la recaudación y la necesidad de mantener el ancla fiscal para cumplir con las metas de superávit financiero, proyectadas en el Presupuesto 2026.

Si bien este anuncio no se formalizó, generó diversas críticas en sectores sociales y sindicales, como ya lo ha expresado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes advierten sobre el impacto que afectará a trabajadores públicos, sobre todo en áreas sensibles como salud, educación y seguridad, señala la agencia NA.