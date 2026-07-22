La provincia planifica junto a vecinos y productores mejoras en caminos rurales de Federal

Autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), junto a productores y vecinos del departamento Federal, avanzaron en la planificación de trabajos de mejora y mantenimiento de caminos de uso social y productivo.
Este miércoles, el director administrador de la DPV, Exequiel Donda, encabezó una reunión informativa con representantes de empresas, productores y vecinos del departamento Federal con el objetivo de planificar las mejoras en el camino conocido como La Vuelta del Gato, continuación de la ruta provincial Nº 20.
Durante el encuentro, los participantes se interiorizaron sobre el funcionamiento de los Consorcios Camineros, una herramienta que la provincia impulsa mediante convenios de colaboración para articular las tareas entre el Estado provincial, los productores y los vecinos.
En ese sentido, desde Vialidad destacaron que, a través de estos convenios, se ejecutan obras de acuerdo con un esquema de prioridades definido para distintos puntos de la provincia.
La DPV realiza tareas de limpieza de banquinas, levantamiento y abovedado del camino, transporte, distribución y compactación de brosa o ripio. Posteriormente, los vecinos organizados en los consorcios asumen el mantenimiento de los caminos intervenidos.
Por su parte, el vecino Ignacio García expresó: "Nos acercamos a Vialidad para gestionar el mantenimiento y enripiado del camino La Vuelta del Gato, que es la continuación de la ruta provincial Nº 20. Se trata de una traza de vital importancia para los pobladores de la zona, ya que por allí sale gran parte de la producción ganadera y agrícola, además de ingresar los insumos destinados a los establecimientos rurales. Sobre este camino también se encuentran tres escuelas rurales y diversos establecimientos productivos".
Finalmente, se acordó avanzar con el procedimiento administrativo necesario para la conformación de un nuevo Consorcio Caminero que abarque este sector del departamento Federal.
Participaron de la reunión, por la Dirección Provincial de Vialidad, el jefe del Departamento Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas, y el coordinador general de la Dirección de Conservación, Alejandro Lui.