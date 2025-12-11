La provincia consolida el control y fiscalización de la actividad minera

El Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales se consolida como una herramienta que simplifica los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales.
En dos años, Entre Ríos ejecutó políticas públicas en relación a la minería que lograron poner en valor a la cadena. Sólo entre enero y noviembre de 2025 el Estado provincial recaudó 3.106 millones de pesos en concepto de Guía Minera; cuando en 2023, fueron solo 184 millones; y en 2022 directamente no hay datos oficiales disponibles.
La extensión de guías también creció exponencialmente, evidenciando un mayor control y fiscalización: en 2022 se extendieron 22.330; en 2024, 54210; y en 2025, 84.768.
La presencia del Estado se explica con datos: el valor de la guía minera de arena para fracking valía sólo 250 pesos por tonelada y esta gestión la llevó al valor actual de 2.550 pesos por tonelada.
La implementación y fiscalización de la digitalización de la guía minera deja como saldo un mejor control, tarea que se lleva a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Policía Entrerriana, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Dirección Provincial de Vialidad y municipalidades.
El Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales se consolida como una herramienta que simplifica los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1.136/25.
El nuevo sistema no solo digitaliza el proceso de emisión de guías, sino que además actualiza los valores de las mismas, ajustándolos de acuerdo al tipo de material y a la cantidad transportada.
La iniciativa surge a partir de un convenio entre la Dirección General de Desarrollo Minero, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería y ATER; en línea con el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio de avanzar hacia una administración pública más moderna, eficiente y transparente, fortaleciendo también el control fiscal y ambiental sobre la actividad minera.
Como parte de esta modernización, las guías en formato papel quedaron sin efecto. A partir de ahora, la emisión de guías es exclusivamente digital, a través de los servicios de ATER ingresando con clave fiscal en la web de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
El sistema digital permite cargar datos del mineral (tipo y cantidad transportada, en toneladas o metros cúbicos); calcular automáticamente el valor de la tasa, según normativa vigente y realizar el pago en línea de la Tasa por el Servicio de Control y Expedición de Guías.