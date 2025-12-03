 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

La jura de los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos que asumen el 10 de diciembre

Los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos juraron este miércoles poco después de las 14 y asumirán el 10 de diciembre.

3 de Diciembre de 2025
Juraron los cinco diputados por Entre Ríos
Juraron los cinco diputados por Entre Ríos

Los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos juraron este miércoles poco después de las 14 y asumirán el 10 de diciembre.

Tres fueron electos por la Alianza La Libertad Avanza (Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider) y dos por el peronismo (Guillermo Michel y Marianela Marclay). Milei presenció la sesión preparatoria.

 

Pasadas las 13 de este miércoles, con la presencia de Javier Milei, la Secretaria General y hermana del presidente Karina Milei y buena parte del gabinete, se tomó juramento a los 127 diputados que se incorporan a la Cámara baja.

La ceremonia fue presidida por el diputado Gerardo Cipollini (UCR-Chaco). Como es de práctica, hasta la elección o ratificación de la máxima autoridad de la Cámara, ese lugar es ocupado por el legislador de mayor edad. El chaqueño tiene 82 años.

 

Por Entre Ríos juraron cinco diputados: Andrés Laumann de La Libertad Avanza, Alicia Fregonese del PRO, y Darío Schneider de la UCR, electos por la Alianza La Libertad Avanza y Guillermo Michel y Marianela Marclay electos por Fuerza Entre Ríos-PJ.

 

Fregonese juró por Dios, la patria y estos santos evangelios; Laumann, Marclay y Schneider juraron por Dios y la patria; y Michel juró por la patria.

 

 

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán a Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.

 

Andrés Laumann es de Paraná y compitió como candidato a intendente de la ciudad por LLA en 2023. Es uno de los conductores de la fuerza en la provincia, coordinó la campaña electoral previa a este domingo y tiene línea directa con los hermanos Milei.

 

Alicia Fregonese es desde diciembre de 2023 presidenta del Consejo General de Educación (CGE) y fue diputada nacional por el PRO entre 2017 y 2021.

 

Darío Schneider es el Ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia en la gestión Frigerio. Fue intendente de la ciudad de Crespo en dos períodos (del 2015 al 2023) y es un referente del radicalismo en la provincia.

 

Guillermo Michel es abogado de Gualeguaychú. Fue funcionario de larga trayectoria dentro de la AFIP, donde llegó a ser director general de la Aduana Nacional durante el período de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

 

Marianela Marclay fue concejal y es la actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la intendencia de José Eduardo Lauritto.

Temas:

Diputados de Entre Ríos jura Congreso nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso