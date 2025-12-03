La jura de los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos que asumen el 10 de diciembre

Tres fueron electos por la Alianza La Libertad Avanza (Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider) y dos por el peronismo (Guillermo Michel y Marianela Marclay). Milei presenció la sesión preparatoria.

Pasadas las 13 de este miércoles, con la presencia de Javier Milei, la Secretaria General y hermana del presidente Karina Milei y buena parte del gabinete, se tomó juramento a los 127 diputados que se incorporan a la Cámara baja.

La ceremonia fue presidida por el diputado Gerardo Cipollini (UCR-Chaco). Como es de práctica, hasta la elección o ratificación de la máxima autoridad de la Cámara, ese lugar es ocupado por el legislador de mayor edad. El chaqueño tiene 82 años.

Por Entre Ríos juraron cinco diputados: Andrés Laumann de La Libertad Avanza, Alicia Fregonese del PRO, y Darío Schneider de la UCR, electos por la Alianza La Libertad Avanza y Guillermo Michel y Marianela Marclay electos por Fuerza Entre Ríos-PJ.

Fregonese juró por Dios, la patria y estos santos evangelios; Laumann, Marclay y Schneider juraron por Dios y la patria; y Michel juró por la patria.

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán a Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.

Andrés Laumann es de Paraná y compitió como candidato a intendente de la ciudad por LLA en 2023. Es uno de los conductores de la fuerza en la provincia, coordinó la campaña electoral previa a este domingo y tiene línea directa con los hermanos Milei.

Alicia Fregonese es desde diciembre de 2023 presidenta del Consejo General de Educación (CGE) y fue diputada nacional por el PRO entre 2017 y 2021.

Darío Schneider es el Ministro de Infraestructura y Servicios de la provincia en la gestión Frigerio. Fue intendente de la ciudad de Crespo en dos períodos (del 2015 al 2023) y es un referente del radicalismo en la provincia.

Guillermo Michel es abogado de Gualeguaychú. Fue funcionario de larga trayectoria dentro de la AFIP, donde llegó a ser director general de la Aduana Nacional durante el período de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Marianela Marclay fue concejal y es la actual secretaria de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en la intendencia de José Eduardo Lauritto.