Con la presencia de Milei, juran los diputados nacionales electos

Tras haber alcanzado la primera minoría de la Cámara de Diputados, el bloque de la Libertad Avanza recibió este mediodía con una ovación al presidente Javier Milei quien, a último momento, decidió asistir a la sesión preparatoria en la que prestarán juramento los 127 legisladores que fueron electos el pasado 26 de octubre.

El presidente llegó acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli. Posteriormente arribó Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de LLA en el Senado. A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem les destinó el palco principal del recinto para asistir a la ceremonia.

En el oficialismo todo es festejo y aplausos. Su casi centenar de legisladores coparon el costado derecho del hemiciclo. Un dato que no pasa desapercibido es que los diputados de Pro, que antes compartían ese sector con los libertarios, fueron redirigidos y ahora se ubican en el sector del medio, junto a la UCR, Provincias Unidas y otros bloques.

A última hora, se confirmó que la bancada que conduce Gabriel Bornoroni pasará a contar 95 diputados, destronando así del podio a Unión por la Patria, que por ahora consolida un bloque de 93 miembros. Tras imponerse en esta carrera agónica por alcanzar la primera minoría, los oficialistas esperan ahora consolidar su predominio para imponerse en las comisiones, claves para el tratamiento de los proyectos de ley por venir al Congreso en sesiones extraordinarias.

“Presidente, la patria no se vende!”, exclamó el chaqueño Aldo Leiva (Unión por la Patria). Siguieron abucheos y un duelo de cánticos: “La Patria no se vende”, exclamaban los kirchneristas. “Libertad”, los diputados libertarios. “La casta tiene miedo!”, entonó desafiante la nueva mayoría oficialista.

La sesión es presidida por el radical Gerardo Cipolini, el legislador de mayor edad. Cipolini es quien le toma juramento a los nuevos diputados.

Autoridades

Tras la jura de los diputados electos, la Cámara de Diputados se aprestará a designar a sus autoridades. Se descuenta que el libertario Martín Menem será reelecto en su cargo de presidente. La cuestión, todavía irresuelta, son las tres vicepresidencias. Una de ellas le corresponde a la tercera fuerza.

La disputa por este lugar en el podio es feroz. Este mediodía se anunció la conformación del bloque de Provincias Unidas, espacio que lideran los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. Tendrá 18 integrantes, aunque trepará a 22 con la incorporación, en interbloque, del diputado Miguel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal) y de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica).