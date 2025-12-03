Jura de diputados, en vivo: Milei irá al Congreso para la sesión preparatoria

Los 127 legisladores que asumirán en su cargo a partir del 10 de diciembre asistirán hoy al acto protocolar. La Libertad Avanza estrena su rol como primera minoría en la cámara; y el presidente estará en el Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabeza este miércoles la sesión donde quedará configurado el nuevo mapa de poder en ese cuerpo con la jura de los legisladores nacionales electos el 26 de octubre.
El acto, de características protocolares, será el estreno de La Libertad Avanza (LLA) como primera minoría en Diputados, cuando se renueve el Congreso el 10 de diciembre próximo, tras la pérdida de legisladores de Unión por la Patria.
Y a media mañana se confirmó que el propio presidente Javier Milei estará en el Congreso para presenciar la jura de los nuevos diputados. Lo hará escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, la Secretaria General debió elevar un pedido formal para justificar la asistencia del mandatario en el evento propio del Poder Legislativo.
De hecho, Menem dispuso un palco especial para que el libertario pueda seguir la ceremonia preparatoria en la que se oficializará la nueva composición legislativa.
En la previa a la jura de los 127 diputados electos en octubre, la Cámara de Diputados sesionó brevemente para aprobar las renuncias de nueve legisladores.
Por un lado aprobaron la renuncia de Diego Santilli, quien dejó su banca para asumir como ministro de Interior de la Nación. Además, los legisladores aceptaron las renuncias de los diputados a quienes todavía le quedaban dos años de mandato pero dejan la Cámara Baja para asumir como senadores. De La Libertad Avanza son la neuquina Nadia Márquez y la salteña Emilia Orozco. De Unión por la Patria el ex ministro de Justicia, Martín Soria, de Río Negro.
La rionegrina libertaria Lorena Villaverde finalmente retiró su pedido de renuncia. Como no pudo jurar en la Cámara Alta porque su pliego está objetado y fue devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales por las dudas no renunció. Va a esperar si la aceptan en el Senado.
También aceptaron la renuncia de Carolina Píparo a quien le quedan solo seis días de mandato pero deja antes su banca para asumir un nuevo cargo en el Banco Nación. Por otra parte, le dieron luz verde a la renuncia de la diputada del PRO Silvia Lospennato quien tenía mandato hasta 2027 pero se va para ocupar la banca por la que fue electa legisladora porteña este año.
La misma situación es la del jefe del bloque Coherencia, el puntano Carlos D'Alessandro, quien este año fue candidato a legislador provincial de San Luis y va a asumir. Se va a dedicar al armado territorial de la región cuyo norte. Otro renunciante es Christian Castillo, que se va por el clásico recambio de bancas que hacen en la Izquierda: para que más compañeros puedan asumir se turnan el mandato. Va a reemplazarlo Néstor.
Por último aceptaron la renuncia a la tucumana Gladys Medina, que fue candidata en la última elección aunque todavía le quedaban dos años de mandato. Por eso, renuncia a su banca anterior: para asumir otra hasta 2029. Ahora, en vez de ser legisladora por cuatro años, lo será por seis.
Un diputado entrerriano le permitió a LLA ser primera minoría la Cámara
El diputado entrerriano Francisco Morchio, que llegó al Congreso en 2023 por Encuentro Federal y ahora se sumó a las filas de La Libertad Avanza permitiéndole al oficialismo ser la primera minoría, reconoció que su desembarco en el bloque oficialista fue exclusivamente para impedir que el kirchnerismo tuviera mayoría.
"Lo natural era que yo estuviera en el bloque del PRO y se iba a dar así si no hubieran estado 94 a 94, pero cuando fue así tuve que tomar una determinación y era impedir que el kirchnerismo no tuviera mayoría en el Congreso", dijo Norchio en declaraciones a Diputados TV.
De hecho, Milei celebró que La Libertad Avanza será la primera minoría en el Congreso al confirmarse en las últimas horas el desembardo de un nuevo legislador al bloque violeta. "Primera minoría confirmado", destacó el Presidente en X para celebrar que el diputado Franco Morchio deja Encuentro Federal y salta a las filas libertarias. (con información de NA, Infobae y Clarín)