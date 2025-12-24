 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

La intendenta Rosario Romero realizó su saludo de Navidad y deseó que los paranaenses “cada día seamos mejores ciudadanos”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, abogó por la "construcción de una ciudadanía que cada día tiene que ser mejor" como deseo por la Navidad.

24 de Diciembre de 2025
Rosario Romero.
Rosario Romero. Foto: Elonce.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, realizó su saludo de Navidad a los paranaenses a través de un video publicado en sus redes sociales.

 

 

“Como intendenta de la ciudad, quiero saludar especialmente a los paranaenses en esta festividad de Navidad deseando que cada día seamos mejores ciudadanos, cuidando nuestros espacios públicos y disfrutar una ciudad que tiene muchísima calidad de vida en la cual somos protagonistas como gente sencilla que somos con la alegría del trabajo, del estudio, de la participación, de la cultura y de todo lo que transcurra en la ciudad. Esa construcción de ciudadanía que cada día tiene que ser mejor. ¡Feliz Navidad!”, expresó en sus redes.

 

Temas:

Rosario Romero saludo de Navidad
