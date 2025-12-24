Cargadores para autos eléctricos en hoteles de Entre Ríos: “Es un atractivo adicional a la capacidad hotelera”

Enersa firmó convenios con establecimientos hoteleros y complejos termales de la provincia, a través de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, para la instalación de cargadores eléctricos destinados a vehículos. La iniciativa tuvo como objetivo promover la movilidad sustentable y fortalecer la infraestructura turística entrerriana.

“El desarrollo del mercado de los autos eléctricos va creciendo en el país y nos pareció una iniciativa importante hacerlo a través de los lugares donde se recibe gente que viene por turismo o está de paso por la provincia”, expresó a Elonce el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

Según detalló, tras una convocatoria realizada por la Secretaría de Turismo, se seleccionaron nueve hoteles y complejos termales de Entre Ríos para dar inicio al programa "con la intención de seguir intensificándolo y desarrollándolo”.

La propuesta alcanza a los siguientes establecimientos turísticos: Hotel Sol de Victoria, Hotel Hathor (Concordia), Hotel Howard Johnson (Paraná), Termas de Concepción del Uruguay y Termas de Gualeguaychú, ubicados en puntos estratégicos del corredor turístico provincial. Además, se prevé sumar nuevos espacios como el hotel Arena Resort de Federación, entre otros.

Atracción turística y energías limpias

Brupbacher señaló que el crecimiento del parque automotor eléctrico en la región fue uno de los factores considerados. “Vemos el desarrollo que tiene no solamente en el país, sino también en Uruguay, donde hay una importante afluencia de autos eléctricos. Con eso hacemos más atractiva nuestra zona a la hora de atraer turistas extranjeros”, indicó.

En ese marco, remarcó que la iniciativa se vinculó con el proceso de incorporación de energías limpias que viene llevando adelante la empresa. “Fuimos estabilizando nuestras líneas con nuestros parques solares en Sauce Pinto y en el autódromo de Paraná; y habrá otros en Aldea Brasilera y en Arroyo Barú”, detalló.

Uriel Brupbacher, presidente de Enersa (foto Elonce)

Además, confirmó que ya se firmaron acuerdos para construir un parque solar en Chajarí y que Enersa cuenta con los elementos necesarios para avanzar con un quinto parque solar en otro punto de la provincia. “En breve estaremos iniciando esas actividades y llamando a licitaciones”, agregó.

Ventaja competitiva para el sector hotelero

El titular de Enersa destacó que la instalación de cargadores eléctricos en hoteles y termas representa una ventaja competitiva para el sector turístico. “El hecho de que una persona pueda cargar su automóvil mientras desayuna, almuerza, cena o pasa la noche en un hotel hace a una ventaja respecto de otras zonas”, explicó.

Asimismo, aclaró que este programa está enfocado específicamente en el sector hotelero, complementando los cargadores ya existentes en estaciones de servicio. “Ya hay cargadores en la provincia, pero muchos están en estaciones de servicio. Con esta iniciativa damos un atractivo adicional a la capacidad hotelera”, sostuvo.

Las primeras localidades alcanzadas por el plan fueron Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Colón, aunque desde la empresa adelantaron que el objetivo fue ampliar la cobertura. “Estos fueron los primeros nueve puntos, pero queremos llegar a la mayor cantidad de localidades y hoteles posibles”, aseguró.