El mensaje de Milei por Navidad: anunció más reformas y defendió el rumbo económico

El presidente Javier Milei difundió un mensaje por Nochebuena y Navidad en el que realizó un repaso de su gestión económica, política y social, y adelantó que el Gobierno impulsará nuevas reformas durante el segundo tramo de su mandato.
El presidente Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales con motivo de la celebración de Nochebuena y Navidad, en el que realizó un balance de su gestión y anunció que el Gobierno avanzará con nuevas reformas en el próximo tramo del mandato. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, expresó el mandatario en el cierre del video difundido.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el mensaje presidencial tuvo como eje un repaso de las principales políticas implementadas desde el inicio de la gestión, con énfasis en los aspectos económicos, políticos y sociales.
FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA— Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025
Durante su discurso, Milei afirmó que el Gobierno logró reducir el déficit fiscal consolidado. “Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sostuvo.
En otro tramo del mensaje, el Presidente se refirió a la situación inflacionaria y social. “Pusimos la inflación en orden y mal que les pese sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró. A su vez, indicó que “acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
Seguridad, protestas y lucha contra el narcotráfico
En la selección de discursos difundidos, el equipo presidencial también destacó la reducción de protestas sociales y las políticas de seguridad implementadas durante el primer año de gestión. En ese sentido, Milei remarcó el trabajo del Ministerio de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico.
“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, afirmó el jefe de Estado en uno de los pasajes del video.
Reformas políticas y respaldo electoral
El Presidente también se refirió a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada en las elecciones de medio término. “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”, expresó.
Asimismo, al recordar el triunfo electoral de La Libertad Avanza el 26 de octubre, Milei sostuvo: “A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de La Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”.
En ese contexto, señaló que el oficialismo impulsará una agenda legislativa más profunda. “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, afirmó.
Saludo de fin de año y anuncio final
El mensaje presidencial incluyó un saludo por las fiestas con el eslogan habitual del mandatario: “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”. Sin embargo, tras un corte de cámara, el video concluyó con una definición política.
“Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, reiteró Milei, dejando planteada la agenda que el Gobierno buscará impulsar en la próxima etapa de gestión.