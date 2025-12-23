Cáceres defendió la gestión municipal, destacó obras clave y la intensa agenda de verano

REDACCIÓN ELONCE
El viceintendente David Cáceres abordó la agenda cultural y turística de verano, defendió el nuevo sistema de transporte urbano y detalló las obras de saneamiento y agua potable. En diálogo con Elonce, remarcó la presencia del Estado local en un contexto económico complejo.
El viceintendente de Paraná, David Cáceres, realizó un extenso balance de la gestión municipal y analizó los principales ejes de trabajo del Ejecutivo local, con especial foco en la agenda de verano, las políticas de incentivo al comercio, las obras de saneamiento, el transporte urbano de pasajeros, la provisión de agua potable y el escenario político del peronismo en Entre Ríos.
En una entrevista con Elonce, el funcionario defendió las decisiones adoptadas por la administración local y sostuvo que el municipio mantuvo una fuerte presencia del Estado pese a la compleja coyuntura económica nacional.
Agenda de verano y apoyo al comercio
Cáceres destacó los resultados del evento realizado en calle 25 de Mayo, al que definió como el puntapié inicial de la agenda de verano en la ciudad. Señaló que la iniciativa surgió a partir de un pedido del sector comercial y se consolidó como una política sostenida por el municipio.
“Podría decirse que es el inicio de una linda agenda que tenemos para toda esta temporada estival y que ya es la segunda edición y pareciera que llegó para quedarse”, afirmó a Elonce. En ese sentido, subrayó que el evento permitió potenciar las ventas en un momento clave del año, vinculado a las fiestas y al cierre del calendario comercial.
El viceintendente explicó que la propuesta combinó comercio, gastronomía y espectáculos culturales, con la participación de artistas locales y shows de alcance nacional. “La gente aprovecha para salir a hacer sus compras para las fiestas, los comerciantes ofrecen horario extendido, se suma el sector gastronómico y nuestros artistas locales intervienen a lo largo de toda la calle”, relató.
Cáceres remarcó que el impacto fue positivo tanto para vecinos como para visitantes y destacó el rol del Estado municipal en el acompañamiento al sector privado. “En momentos económicos tan complejos, poder dar una mano en ese sentido lo tenemos como una obligación”, sostuvo.
Turismo como política de Estado
En relación al turismo, el viceintendente aseguró que Paraná logró consolidar en los últimos años un perfil turístico más definido. “Hoy por hoy podemos hablar de una industria del turismo en la ciudad, que genera empleo y un circuito económico virtuoso”, indicó.
Dentro de esa estrategia, destacó las medidas de alivio fiscal implementadas por el municipio y el trabajo conjunto con el sector hotelero y gastronómico, que incluyó promociones especiales durante la temporada estival. “Ellos también ponen su aporte con promociones de tres noches por dos, y desde el Estado acompañamos para sostener la actividad”, explicó.
La habilitación de la playa del Thompson
Uno de los puntos centrales del balance fue la habilitación de la playa del Thompson, que Cáceres calificó como un hito de la gestión. “No solo por recuperar la playa, sino por la magnitud de la obra que permitió habilitarla, que fue el saneamiento del arroyo Las Viejas”, subrayó a Elonce.
El funcionario recordó que se trató de una obra de alto costo, que inicialmente iba a ser financiada por el gobierno nacional, pero que finalmente fue concluida con fondos municipales. “La pudimos terminar con recursos netamente municipales”, afirmó.
Según precisó, hacía más de una década que ese sector no se encontraba habilitado para uso recreativo, debido a problemas vinculados a la calidad del agua. “Podría decirse que en óptimas condiciones hacía más de 15 años que no se habilitaba”, señaló.
Además del impacto turístico, Cáceres destacó el efecto urbano y social de la obra. “Nos permitió urbanizar un sector de la ciudad con enorme potencial, integrar barrios populares y fortalecer clubes y espacios deportivos”, explicó, al tiempo que definió la intervención como una política de inclusión social.
Espacios públicos y descentralización cultural
El viceintendente también hizo referencia a las mejoras en distintos espacios públicos de la ciudad, como Puerto Sánchez, donde se avanzó en iluminación y ordenamiento del espacio urbano. “Le hemos puesto mucho hincapié a los espacios públicos y eso va a ser una de las cosas más atractivas del verano”, afirmó en diálogo con el programa GPS.
En ese marco, anunció una fuerte descentralización de las actividades culturales durante enero. “Todos los fines de semana va a haber festivales populares en distintos puntos de la ciudad”, detalló, y mencionó lugares recuperados como los miradores de Bajada Nuevo, el Parque Lineal Sur, el Parque Gazzano y la Plaza San Agustín.
“El objetivo es que las barriadas puedan disfrutar de espectáculos públicos de calidad”, explicó.
Fiesta Nacional del Mate y carnavales
Cáceres confirmó que la Fiesta Nacional del Mate se realizará los días 6 y 7 de febrero, mientras que los carnavales tendrán lugar el fin de semana siguiente. Si bien evitó adelantar nombres, aseguró que la grilla artística se encontraba muy avanzada.
“La vara quedó muy alta el año pasado, con más de 150.000 personas en la fiesta, y para nosotros es un orgullo”, expresó a Elonce. En ese sentido, reveló su vínculo personal con el evento: “Soy parte de la ONG que fundó la Fiesta Nacional del Mate, la vi nacer y crecer, y hoy poder acompañarla desde la gestión municipal es algo que me sensibiliza mucho”.
Transporte urbano: balance del nuevo sistema
Otro de los ejes abordados fue el funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros, tras la incorporación de la empresa San José SA. Cáceres reconoció que existieron reclamos vinculados a frecuencias y recorridos, pero defendió el proceso de transición.
“La empresa todavía no ha terminado de contratar todo el personal que necesita para prestar el servicio en óptimas condiciones”, explicó, y señaló que parte de la situación se encontraba judicializada por la relación laboral de los trabajadores de la empresa anterior.
El viceintendente fue categórico al marcar la postura del municipio: “No tiene que ser el Estado, con los fondos públicos de los vecinos, quien salga a socorrer obligaciones que son responsabilidad del privado”.
A su vez, destacó el salto de calidad en la flota. “El cambio ha sido rotundo: de colectivos viejos que se quedaban en la esquina, a coches cero kilómetro, con aire acondicionado y rampas para personas con movilidad reducida”, describió.
También valoró las condiciones laborales ofrecidas por la nueva empresa. “Tienen un centro logístico con lugares para lavar los coches y condiciones dignas para los trabajadores, algo que hay que destacar”, sostuvo.
El desafío del agua potable
En cuanto al suministro de agua potable, Cáceres reconoció que se trata de un problema estructural de la ciudad, producto de décadas de falta de inversión. “Tenemos bombas de impulsión de hace 70 años en el centro distribuidor más importante”, explicó.
No obstante, enumeró una serie de obras realizadas durante el año que permitieron mejorar la situación en varios sectores. Entre ellas, mencionó la finalización de una cañería de 630 milímetros que benefició al sudeste de la ciudad y la obra en ejecución para reforzar el abastecimiento desde la planta Echeverría hacia el centro distribuidor Cristo Redentor.
“Son obras de más de 1.500 millones de pesos cada una, una erogación muy importante para el presupuesto municipal”, remarcó.
Asimismo, destacó la creación de una Secretaría específica de Obras Sanitarias y Ambiente. “La decisión fue no solo atender la emergencia, sino proyectar a mediano y largo plazo”, indicó.
Contexto político y rol del peronismo
Sobre el escenario político, Cáceres analizó la situación del peronismo a nivel provincial y nacional. “Hoy no tenés una conducción única que articule y genere el verticalismo que siempre tuvo el peronismo”, afirmó.
Señaló que existen múltiples espacios con poder territorial y consideró clave el rol de los intendentes. En ese marco, definió a la intendenta Rosario Romero como una figura central, especialmente por el peso político de la capital provincial.
Gestión municipal y asistencia social
Finalmente, el viceintendente defendió el modelo de gestión municipal frente al contexto nacional. “Nos levantamos todos los días entendiendo que concebimos la gestión distinta a lo que viene mostrando el gobierno nacional”, sostuvo.
Indicó que el municipio logró equilibrio fiscal, pero sin resignar inversión en obra pública, cultura y asistencia social. “Hemos cuadruplicado y quintuplicado la asistencia social, fundamentalmente en provisión de alimentos”, aseguró a Elonce, y reconoció que la creciente demanda de ayuda “es una situación sumamente dolorosa”.
Cáceres destacó el acompañamiento a más de 150 comedores y merenderos comunitarios y concluyó: “El Estado está para tenderle una mano al que más necesita, pero también para ser facilitador del que invierte y apuesta por la ciudad”.