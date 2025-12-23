El juicio político a la jueza Susana Medina quedó postergado para la próxima sesión

La Cámara de Diputados no logró reunir el quórum necesario para avanzar con el juicio político a la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina. El tratamiento quedó postergado y se convocó a una nueva reunión de comisión.
El tratamiento del juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, perdió impulso en la Cámara de Diputados de Entre Ríos luego de que fracasara la primera sesión especial convocada para avanzar con el proceso. La falta de quórum obligó a postergar el análisis de los expedientes administrativos y dictámenes vinculados al caso para una próxima sesión legislativa.
Según se informó oficialmente desde Diputados, el bloque de Unión por la Patria y el monobloque de La Libertad Entre Ríos no aportaron los legisladores necesarios para alcanzar el número requerido, lo que impidió habilitar el debate en el recinto. Para este tipo de procedimientos, la normativa exige una mayoría agravada, es decir, la presencia de los dos tercios del total de los diputados.
Cuestionamientos a los tiempos del proceso
Desde el bloque peronista fundamentaron su postura en desacuerdos con los plazos previstos para la resolución del juicio político. “No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución. Se debería seguir evaluando la documentación solicitada y no dar un cierre tan abrupto. Hasta las 10 de este martes, aún no se habían recibido todos los informes”, señalaron los legisladores.
En ese marco, se resolvió que toda la documentación vinculada al proceso quedara reservada para su tratamiento en una próxima sesión especial, cuya fecha aún no fue confirmada.
Nueva convocatoria en comisión
Paralelamente, la Cámara de Diputados programó una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el viernes a las 11. En el último encuentro, Susana Medina había presentado un segundo informe de descargo, en el que negó los cargos formulados y sostuvo que correspondía el rechazo in limine y el archivo definitivo de las actuaciones.
La magistrada enfrentaba dos denuncias por presunto mal desempeño. En términos generales, se le atribuía haberse ausentado de la jurisdicción durante 668 días entre 2016 y 2025 —equivalentes a casi tres años judiciales completos—, lo que habría generado demoras en la tramitación de causas, publicó Apf.
La defensa de la vocal
Durante su descargo ante la comisión, Medina rechazó haber incurrido en atrasos en su despacho y afirmó que todos los viajes realizados fueron debidamente autorizados por el Superior Tribunal de Justicia. Además, aseguró que esas ausencias se encontraban dentro del régimen vigente para los integrantes del máximo tribunal provincial.
Con el proceso ahora en pausa, el futuro del juicio político dependerá de las definiciones que adopte la Legislatura en las próximas semanas y de la posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para retomar el debate en el recinto.