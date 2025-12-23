Oro Verde cierra un 2025 con grandes avances en obras y actividades culturales

El intendente de Oro Verde, César Clement, brindó un balance de la gestión en 2025 en una entrevista en el programa GPS. En su conversación, destacó la exitosa realización de la segunda edición de la feria navideña. "Esta segunda edición fueron dos días. El domingo tuvimos una gran concurrencia de gente y ayer un poco menos por una cuestión laboral", comentó Clement, sobre la gran convocatoria de la jornada inaugural.

El evento, que busca apoyar al comercio local, contó con la participación de artesanos, emprendedores y feriantes de la ciudad, quienes expusieron sus productos en las calles principales. “Desde el lado del municipio, ofrecimos un poco de música para que el vecino disfrute y la verdad se vio un clima muy lindo porque a la gente le gusta copar la calle y relacionarse con todos los vecinos”, añadió el intendente.

Foto: Elonce.

Este tipo de actividades también favorece a los negocios locales, que extendieron sus horarios para recibir a los compradores. Según Clement, el objetivo es promover tanto el consumo dentro de la comunidad como la integración entre los feriantes, destacando que “hay que resaltar los comercios, que pagan sus impuestos y trabajan mancomunadamente con los otros artesanos, que son más golondrinas. Pueden trabajar en conjunto y respetan que cada uno necesita el trabajo y la venta”.

Proyectos de infraestructura y crecimiento en la localidad

En cuanto al desarrollo urbano, Oro Verde sigue avanzando con importantes obras. Un claro ejemplo de ello es el nuevo proyecto para la construcción de una pileta pública, que está en marcha para completar el complejo de piletas de la ciudad. “Los arquitectos diseñaron una pileta de no poca profundidad, pero sí de inclusión de chicos y familias”, detalló el intendente, quien añadió que esta nueva piscina forma parte de un proyecto más grande que busca crear un parque acuático en el complejo. La obra, que se lleva adelante con fondos municipales, podría estar lista para fines de enero de 2026.

Foto: Elonce.

El crecimiento de la localidad no solo se ve reflejado en la infraestructura, sino también en la cantidad de actividades que se organizan para los vecinos y visitantes. Clement destacó el evento cultural "Oro Verde canta y baila", que se llevará a cabo el segundo fin de semana de febrero. “Va a ser el segundo fin de semana de febrero, el 14 día de los enamorados. Estamos con toda la cartelera y estamos en plena organización de los detalles y la logística”, aseguró el intendente. Guardia del Río de la ciudad de Paraná, el grupo folclórico Emoveré de Diamante, Tolato Trío de Federal, Los Majestuosos del Chamamé. De Rosario vendrá Azul, una chica que realice covers de cumbia y luego Marcos Castelló Kaniche y Los Lirios será la cartelera de ese fin de semana.

Además, los interesados en participar del concurso de baile y ballet folclórico, que se realizará una semana antes del evento, podrán inscribirse a través de un enlace web que estará disponible en el municipio.

Foto: Elonce.

Seguridad y obras de infraestructura en marcha

La seguridad también ha sido una prioridad en la gestión de Clement. El intendente explicó que el municipio ha colaborado estrechamente con la policía local en temas de limpieza de terrenos y la mejora de la iluminación en zonas clave. “El municipio tiene un rol importante en la limpieza de terreno, en la falta de iluminación de algunos lugares y en eso hemos acompañado muchísimo, como en el aporte de combustible para que ellos puedan andar un poco más”, explicó el jefe municipal.

De cara al futuro, Clement adelantó que la localidad continuará con el proceso de modernización e infraestructura, con cinco obras principales en agenda para el año 2026. Estas incluyen la finalización del complejo de piletas, nuevos baños en el Polideportivo, la continuación de un desagüe pluvial de dos metros de diámetro, la construcción de una nueva plaza y un albergue social.

Foto: Elonce.

En cuanto a los servicios de agua, los loteos Oasis I y II dependen de la cooperativa local, mientras que los Oasis III y IV reciben el suministro directamente del municipio. La gestión continúa trabajando para ofrecer soluciones sostenibles que acompañen el rápido crecimiento de Oro Verde, consolidándose como una ciudad con un fuerte desarrollo cultural, comercial y de infraestructura.