Se realizó una feria navideña y un paseo de compras en Oro Verde

Este lunes por la noche, los vecinos de Oro Verde tuvieron la posibilidad de disfrutar por segunda jornada consecutiva de una feria navideña y un paseo de compras, ubicado sobre calle Los Jacarandáes.

El lugar estaba lleno de stands con productos y también algunos food trucks para aquellos interesados en quedarse hasta tarde.

Foto: Elonce.

También se colocó un escenario en donde tocaron el Trío Alegría y Bernardita Gutiérrez. Justamente esta última habló con Elonce y refirió: “Estoy muy contenta y el día de hoy fue hermosa la presentación. Fue linda porque la gente se copó con la música y el baile”.

Bernardita Gutiérrez. Foto: Elonce.

“La verdad que el lugar es hermoso, me encantó estar acá y doy gracias al municipio de Oro Verde. Gracias a la gente y vecinos que se sumaron”, ahondó.

Además, ya palpitó la temporada 2026: “Viene el verano y se vienen los festivales. Los invito el sábado 11 de enero en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Estoy en la noche de Abel Pintos y los Musiqueros Entrerrianos así que va a estar hermoso”.

Testimonio del público

Foto: Elonce.

“La estamos pasando bien”, aseguró una mujer que vino en compañía de su marido y una de sus hijas. Se acercaron con un silloncito y ya consumieron en el lugar para disfrutar el espectáculo. “Ayer vinimos también y estaba muy hermoso todo”, destacó.

Una vecina de Oro Verde se mostró muy feliz con la propuesta local y detalló que estuvo presente ayer y hoy volvió a recorrer los stands.