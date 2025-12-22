 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realizó en Gualeguaychú el tradicional Pesebre Viviente y Luz de Belén

Una multitud acompañó la celebración del tradicional Pesebre Viviente y Luz de Belén en la costanera de la ciudad de Gualeguaychú.

22 de Diciembre de 2025
La municipalidad de Gualeguaychú, junto a las Iglesias Cristianas, llevó adelante este domingo el Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén en el playón frente a la Plaza Almeida, sobre la costanera de la ciudad. La actividad, gratuita y al aire libre, reunió a una gran cantidad de vecinos que se acercaron a compartir una noche de reflexión, fe y encuentro comunitario.

 

El evento contó con la presencia de la viceintendente Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; la responsable de Ceremonial y Protocolo, Silvia Videla; el responsable del área de Relaciones Institucionales y Culto, Ricardo Rodríguez; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Raymundo Legaria; y el obispo de la Diócesis de Gualeguaychú, monseñor Héctor Luis Zordán, quienes acompañaron una propuesta que fortaleció el vínculo entre el Estado, las comunidades religiosas y la ciudadanía.

Se realizó el Pesebre Viviente y el encendido de la Luz de Belén en Gualeguaychú

Durante la jornada, el grupo Astorga Lemes estuvo a cargo de la musicalización con un show en vivo y, al finalizar la representación, Ornella Taffarel acompañó el encendido de la Luz de Belén interpretando la tradicional canción “Noche de Paz”, en un momento especialmente emotivo para los presentes.

 

Las escenas del Pesebre Viviente fueron representadas por vecinos de distintas comunidades religiosas de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle:

Escena 1 – Anunciación: Iglesia Evangélica Luterana.

Escena 2 – Visitación: Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

Escena 3 – Tribulación de San José: Catedral San José.

Escena 4 – Nacimiento: Parroquia Sagrado Corazón.

Escenas 5 y 6 – Anuncio de los Ángeles a los pastores y visita de los pastores al pesebre: Parroquia San Juan Bautista.

Escena 7 – Los Reyes Magos: Parroquia Cristo Rey.

Escena 8 – Con Jesús el Reino de Dios se hace realidad: Parroquia Santa Teresita y Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

La propuesta se destacó por una puesta en escena innovadora y actual, que incorporó figuras contemporáneas vinculadas a la realidad cotidiana, como personas acompañando a un adulto mayor con bastón o en silla de ruedas, un médico o un enfermo, reforzando el mensaje vigente de amor, solidaridad y esperanza que representa el nacimiento de Jesús.

 

Asimismo, durante el encuentro se compartió el significado y la historia de la Luz de Belén, una tradición iniciada en Austria en 1986 y difundida en distintos países como símbolo de paz, fraternidad y esperanza entre los pueblos. Los vecinos pudieron llevar la Luz a sus hogares, fortaleciendo el sentido comunitario y espiritual de la celebración.

 

La actividad se consolidó como una propuesta significativa para vivir la Navidad desde el encuentro, la reflexión y la construcción colectiva. El cierre estuvo marcado por un momento profundamente emotivo, cuando la Luz de Belén quedó encendida mientras los vecinos acompañaron con sus velas y las luces de los celulares, iluminando la noche de la costanera y sellando una celebración cargada de paz y esperanza.

