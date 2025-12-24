El turismo internacional volvió a registrar déficit en noviembre

Según el INDEC, los viajes al exterior crecieron 15,3% interanual, mientras que la llegada de turistas al país cayó 2,7%. El saldo fue negativo en más de 476 mil visitantes.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el déficit de la balanza turística volvió a profundizarse en noviembre. La cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció un 15,3% interanual, mientras que el ingreso de turistas extranjeros al país cayó un 2,7% en el mismo período.
Los argentinos eligieron mayoritariamente Brasil y Chile. En un segundo escalón se ubicaron Uruguay, el resto de América, Europa, Estados Unidos y Canadá, que también concentraron un volumen significativo de viajes. En cuanto a los medios de salida del país, el 47% lo hizo por vía aérea, el 35,3% por pasos terrestres y el 11,9% por vía marítima.
En paralelo, el ingreso de turistas al país se explicó principalmente por llegadas desde Brasil y Europa, seguidos por Uruguay, Chile y otros países de América. Las entradas se concentraron, al igual que en las salidas, en la vía aérea (52,9%) y la vía terrestre (35,3%).
Como resultado de estas dinámicas, en noviembre se registró un saldo negativo de 476,2 mil visitantes internacionales por todas las vías de acceso. El déficit se explicó por un saldo adverso de 272,4 mil turistas y 203,7 mil excursionistas.
Noviembre estuvo atravesado por el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional, que amplió las posibilidades de viaje respecto del año anterior y contribuyó a mejorar el desempeño del turismo interno, que venía mostrando señales de desaceleración.
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas que viajaron dentro del país creció un 21% interanual, mientras que el gasto aumentó un 34% respecto del mismo período del año pasado.
Durante el feriado largo se movilizaron 1.694.000 turistas, con una estadía promedio de 2,3 noches, lo que representó un incremento del 15% frente a 2024. El movimiento estuvo impulsado por el clima templado, una agenda de actividades a nivel nacional y la extensión del fin de semana largo, que amplió las posibilidades de viaje.