Hinestroza, a un paso de Boca: el delantero colombiano publicó un posteo que anticipa su llegada

El atacante de Atlético Nacional dejó claro en sus redes sociales que su incorporación al Xeneize está cerca de concretarse.
Marino Hinestroza, delantero colombiano de 23 años, está a punto de convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El jugador de Atlético Nacional dejó en claro, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, que solo falta el anuncio oficial para confirmar su llegada al club. En una historia publicada esta tarde, Hinestroza compartió imágenes de un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena, lo que parece ser una clara referencia al Xeneize y a que su fichaje está casi cerrado.
La operación que podría llevar al colombiano a Boca se cerraría en una cifra cercana a los cinco millones de dólares, según fuentes cercanas a las negociaciones. El delantero firmaría un contrato por los próximos seis años, hasta diciembre de 2029. La idea es que Hinestroza llegue a Buenos Aires a principios de la semana que viene para someterse a la revisión médica correspondiente y, de ser todo aprobado, sumarse al plantel el 2 de enero, día en el que arrancará la pretemporada, según informó TyC Sports.
La llegada de Hinestroza, quien se destacó con Atlético Nacional en la última edición de la Copa Colombia, se da en medio de un mercado de pases que ha sido muy agitado en la Bombonera. Si bien Santos también había mostrado interés por el atacante, Boca parece haber ganado la pulseada por el colombiano, quien tenía decidido dejar su club tras cumplir con su ciclo en el fútbol colombiano.
Un refuerzo que ilusiona a los hinchas Xeneizes
A pesar de que las negociaciones entre los clubes se dieron de manera discreta, la decisión de Hinestroza de dejar Atlético Nacional ya era algo que venía anticipando en las últimas semanas. Después de ganar la Copa Colombia, el atacante colombiano dejó entrever su intención de cambiar de aire, algo que no pasó desapercibido para los dirigentes de Boca Juniors. Con la llegada de este refuerzo, los hinchas Xeneizes esperan que el equipo dé un salto de calidad en el ataque para afrontar los desafíos de 2024.
En resumen, Marino Hinestroza se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, y su fichaje se anunciaría en breve. A falta de los trámites finales, el colombiano se prepara para embarcarse en una nueva etapa de su carrera en el fútbol argentino.