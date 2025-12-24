El empresario Gustavo Scaglione, dueño de El Diario y Telefe, fue internado tras ser picado por avispas en Punta del Este

El empresario sufrió un fuerte cuadro de shock anafiláctico y fue trasladado de urgencia a un sanatorio local donde se recuperó rápidamente.
Gustavo Scaglione, nuevo dueño de El Diario de Paraná y Telefe, fue internado ayer tras ser picado por avispas en una chacra ubicada en las cercanías de José Ignacio, Punta del Este. Según informes de medios uruguayos, el empresario de medios llegó descompensado al centro de salud local, presentando signos de shock anafiláctico debido a las picaduras. Afortunadamente, tras recibir atención inmediata, su cuadro se estabilizó y fue derivado a un sanatorio en Montevideo, donde se recuperó sin mayores complicaciones.
Al momento de su ingreso, Scaglione fue trasladado en estado grave, con presión arterial extremadamente baja, según explicó el médico Leonardo Falcao, quien atendió al empresario. “El paciente llegó con la presión por debajo de 7, en un estado crítico, pero en pocos minutos logramos estabilizarlo”, relató Falcao en entrevista con FM Gente. El especialista destacó que el tratamiento aplicado para el shock anafiláctico fue clave para la rápida mejora de Scaglione.
A pesar de la gravedad del incidente, la pronta respuesta médica evitó consecuencias más graves. Tras la estabilización inicial, Scaglione fue transferido al Sanatorio Mautone en una ambulancia equipada con todo lo necesario para este tipo de emergencias. Fue entonces cuando comenzó a recuperar sus signos vitales, y horas más tarde, el empresario pudo recibir el alta médica.
La gratitud de Scaglione hacia el personal médico
Una vez restablecido, Gustavo Scaglione mostró su agradecimiento al equipo médico que lo atendió. “Hoy vino a agradecer a los médicos. Es algo que no suele suceder, los pacientes generalmente no regresan al día siguiente para expresar su gratitud”, destacó el doctor Falcao. Según el médico, la rápida intervención fue crucial para salvar la vida del empresario, quien mostró un gran gesto de humanidad al regresar al hospital para agradecer personalmente. (Con información de FM Gente)