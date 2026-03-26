La Corte Suprema propone cambiar la selección de jueces

La Corte Suprema de Justicia propuso una reforma en el sistema de selección de jueces federales y nacionales, que será analizada por el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de reducir la influencia política en los concursos.

La iniciativa fue firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero no contó con la firma del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, lo que reflejó diferencias internas dentro de la Corte.

El proyecto planteó cambios profundos en la forma de evaluar a los candidatos. Uno de los principales ejes fue limitar la discrecionalidad política, especialmente en instancias clave como las entrevistas personales, que pasarían a representar solo el 10% del puntaje total.

Además, se propuso un sistema de evaluación más objetivo. Los concursos incluirían un banco de preguntas con respuestas de opción múltiple, corrección automatizada y criterios de calificación previamente definidos. También se establecería un sistema de puntaje para antecedentes académicos y profesionales basado en parámetros medibles.

Entre las novedades, se destacó la implementación de un doble examen. La primera instancia sería teórica, con corrección automática y carácter eliminatorio. La segunda evaluaría la capacidad práctica de los postulantes, como la resolución de casos y redacción de sentencias.

Otro cambio relevante fue la incorporación del anonimato reforzado durante todo el proceso, para evitar influencias externas, y la digitalización completa de los concursos, con legajos únicos y auditables para cada candidato.

También se planteó la realización de concursos anticipados, es decir, antes de que se generen las vacantes, con el fin de reducir el impacto del contexto político en la selección, según indica La Nación .

Con estas modificaciones, la Corte buscó avanzar hacia un modelo más transparente y reglado, en el que predominen criterios técnicos por sobre decisiones discrecionales. Sin embargo, la propuesta deberá ser evaluada junto a otras iniciativas dentro del Consejo de la Magistratura, que no está obligado a adoptarla.