La Corte Suprema presenta el proyecto para la elección de nuevos jueces

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia participarán este lunes de un acto público para presentar oficialmente la propuesta que elaboraron para la selección de jueces, aunque lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó.

Pese a esa discrepancia los jueces del máximo tribunal de la Nación se mostrarán juntos mañana para explicar la acordada del jueves, que incluye un proyecto mediante el cual se propicia que el Consejo de la Magistratura tenga la sanción de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal.

La propuesta, cuyo impacto será mayor para los futuros integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py, busca que en ese proceso se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y se evite la discrecionalidad.

El texto fue suscripto por Rosenkrantz y Lorenzetti y según trascendió desde Tribunales, la presencia de Rosatti, presidente del tribunal, apunta a que se reciba el proyecto como una postura de toda la Corte, sin fisuras internas, indica NA.

Plantea que los nuevos jueces sean elegidos por el Consejo de la Magistratura por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.

También se habla de un banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.